La marque OnePlus quitte officiellement les marchés américain et européen

OnePlus, l'un des acteurs les plus connus du marché des smartphones, a pris un tournant inattendu et radical dans ses activités. L'entreprise a annoncé qu'elle cessait officiellement ses opérations dans les régions des États-Unis et de l'Europe et qu'aucun nouveau produit ne serait lancé dans ces zones. Cette décision devrait modifier l'équilibre des forces sur le marché mondial de la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les représentants de l'entreprise, dans le cadre d'une nouvelle stratégie mondiale, les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe prendront fin. Actuellement, les derniers modèles comme le OnePlus 15 sont encore disponibles dans les boutiques officielles OnePlus, mais une fois les stocks épuisés, ils ne seront pas réapprovisionnés. Cela signifie que pour les fans de la marque, les possibilités d'achat de leurs gadgets préférés dans ces régions seront limitées.

Changements sur le marché et lien avec la marque Oppo

Selon les informations d'ixbt.com, Oppo , la marque sœur de OnePlus, prendra sa place sur le marché européen. Cependant, la situation sur le marché américain est un peu plus complexe : la marque Oppo n'y est pas non plus officiellement présente. En conséquence, en raison de ces changements stratégiques, ces marques appartenant au holding BBK Electronics quittent presque totalement le marché américain.

Pour les utilisateurs en Ouzbékistan, cette nouvelle pourrait avoir un impact indirect. Habituellement, les versions des smartphones OnePlus destinées à l'Europe et aux États-Unis étaient également populaires sur notre marché. Désormais, l'accent étant mis sur la région asiatique, il est probable que la part des modèles produits pour la Chine ou l'Inde augmente sur le marché local.

Le marché indien et les projets futurs

L'entreprise a annoncé qu'elle maintiendrait le marché indien comme sa zone stratégique la plus importante. Dans sa déclaration, OnePlus a affirmé que le niveau de support en Inde reste « inébranlable » et que de nouveaux produits seront présentés prochainement. Néanmoins, certaines sources influentes rapportent que l'entreprise pourrait également réduire ses activités sur le marché indien au début de l'année prochaine.

La direction de OnePlus a démenti ces spéculations, répondant que « nos actions parlent plus fort que les suppositions ». Malgré cela, le départ de la marque des marchés occidentaux est considéré comme une perte majeure pour le monde de la technologie. La marque, autrefois connue comme le « tueur de flagships », revoit désormais considérablement son plan d'expansion mondiale.

En conclusion, le départ de la marque OnePlus des États-Unis et de l'Europe modifiera l'environnement concurrentiel du segment des smartphones. Désormais, dans ces régions, l'attention se portera sur des géants comme Samsung, Apple et Google, ainsi que sur d'autres marques chinoises tentant de combler le vide.