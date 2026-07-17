Tesla inaugure la première station Megacharger au monde : 1200 kW pour un camion

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, a officiellement lancé la première station de recharge publique Megacharger au monde, conçue pour les poids lourds Tesla Semi. Ce projet constitue l'une des étapes les plus importantes vers l'électrification du transport commercial, établissant une nouvelle norme en matière de vitesse de recharge pour les camions. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau complexe est situé à Bloomington, en Californie, à l'est de Los Angeles. Selon ixbt.com, la station se compose de six postes de recharge dédiés, chacun capable de fournir une puissance maximale allant jusqu'à 1,2 MW (1200 kW). Ce chiffre en fait l'un des systèmes de recharge les plus puissants actuellement utilisés à des fins commerciales.

Avantage technologique et vitesse

À titre de comparaison, les stations Supercharger de quatrième génération les plus modernes de Tesla pour voitures particulières offrent une puissance maximale de 500 kW. Le Megacharger offre plus du double. Une telle puissance permet de recharger rapidement les camions à batterie massive comme le Tesla Semi et de minimiser les temps d'arrêt dans les processus logistiques longue distance.

Actuellement, cette station est ouverte aux conducteurs et opérateurs de Tesla Semi. Selon les experts, l'émergence d'une telle infrastructure accélérera considérablement la transition des entreprises de logistique du diesel vers la traction électrique. Cela revêt une importance capitale non seulement en termes d'efficacité économique, mais aussi d'écologie.

Une nouvelle ère pour la logistique

Tesla prévoit d'étendre le réseau Megacharger le long des principales autoroutes américaines. Cette stratégie rendra l'utilisation des modèles Tesla Semi plus pratique et fiable pour les propriétaires de flottes de transport. La production en série des camions Tesla Semi à la Gigafactory Nevada augmente également la demande pour cette infrastructure.

Pour les marchés émergents, ces technologies pourraient susciter un grand intérêt à l'avenir. Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité, l'introduction de solutions haute puissance pour le transport lourd est une tendance mondiale capable de transformer radicalement le secteur du fret international.