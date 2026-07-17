Tesla inaugure la première station Megacharger au monde : 1200 kW pour un camion

·31·Technologie
Tesla inaugure la première station Megacharger au monde : 1200 kW pour un camion

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, a officiellement lancé la première station de recharge publique Megacharger au monde, conçue pour les poids lourds Tesla Semi. Ce projet constitue l'une des étapes les plus importantes vers l'électrification du transport commercial, établissant une nouvelle norme en matière de vitesse de recharge pour les camions. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau complexe est situé à Bloomington, en Californie, à l'est de Los Angeles. Selon ixbt.com, la station se compose de six postes de recharge dédiés, chacun capable de fournir une puissance maximale allant jusqu'à 1,2 MW (1200 kW). Ce chiffre en fait l'un des systèmes de recharge les plus puissants actuellement utilisés à des fins commerciales.

Avantage technologique et vitesse

À titre de comparaison, les stations Supercharger de quatrième génération les plus modernes de Tesla pour voitures particulières offrent une puissance maximale de 500 kW. Le Megacharger offre plus du double. Une telle puissance permet de recharger rapidement les camions à batterie massive comme le Tesla Semi et de minimiser les temps d'arrêt dans les processus logistiques longue distance.

Actuellement, cette station est ouverte aux conducteurs et opérateurs de Tesla Semi. Selon les experts, l'émergence d'une telle infrastructure accélérera considérablement la transition des entreprises de logistique du diesel vers la traction électrique. Cela revêt une importance capitale non seulement en termes d'efficacité économique, mais aussi d'écologie.

Une nouvelle ère pour la logistique

Tesla prévoit d'étendre le réseau Megacharger le long des principales autoroutes américaines. Cette stratégie rendra l'utilisation des modèles Tesla Semi plus pratique et fiable pour les propriétaires de flottes de transport. La production en série des camions Tesla Semi à la Gigafactory Nevada augmente également la demande pour cette infrastructure.

Pour les marchés émergents, ces technologies pourraient susciter un grand intérêt à l'avenir. Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité, l'introduction de solutions haute puissance pour le transport lourd est une tendance mondiale capable de transformer radicalement le secteur du fret international.

TeslaTesla SemiMegachargerVéhicule ÉlectriqueTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le hacker de 18 ans ayant piraté GTA 6 transféré d'un hôpital psychiatrique vers une prisonLe hacker de 18 ans ayant piraté GTA 6 transféré d'un hôpital psychiatrique vers une prisonAujourd'hui, 13:28La marque OnePlus quitte officiellement les marchés américain et européenLa marque OnePlus quitte officiellement les marchés américain et européenAujourd'hui, 12:52Les moustiques désormais éliminés en plein vol : un micro-drone innovant présenté en FranceLes moustiques désormais éliminés en plein vol : un micro-drone innovant présenté en FranceAujourd'hui, 11:54OpenAI présente son premier appareil : le clavier Codex Micro est disponibleOpenAI présente son premier appareil : le clavier Codex Micro est disponibleAujourd'hui, 11:27Miracle de la neurotechnologie : un homme paralysé retrouve l'usage de ses bras après six ansMiracle de la neurotechnologie : un homme paralysé retrouve l'usage de ses bras après six ansAujourd'hui, 10:52Le vol de la fusée Starship de SpaceX reporté : Elon Musk explique la raisonLe vol de la fusée Starship de SpaceX reporté : Elon Musk explique la raisonAujourd'hui, 09:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre