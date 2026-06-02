Nouvelle Rolls-Royce Spectre : Puissance accrue et autonomie atteignant 620 kilomètres

Rolls-Royce a mis à jour son coupé électrique Spectre. Baptisé Series II, ce modèle offre une autonomie étendue, des options de personnalisation élargies et la puissance la plus élevée de l'histoire de la marque. La marque de luxe britannique a présenté son premier véhicule électrique il y a quatre ans. Depuis, il a dépassé les modèles Ghost et Phantom à moteur V12, devenant la deuxième voiture la plus vendue de l'entreprise après le SUV Cullinan. C'est ce que rapporte Autocar.co.uk rapporte .

Le modèle Series II intègre une série d'avancées techniques qui devraient également être utilisées dans la deuxième voiture électrique de Rolls-Royce, attendue en 2027. La mise à jour la plus importante est la nouvelle technologie de cellules de batterie fournie par BMW. Elle augmente l'autonomie maximale de la Spectre de 18 pour cent, passant de 529 kilomètres à 627 kilomètres (390 miles), tandis que le temps de charge a été réduit de 14 pour cent.

Les nouvelles cellules cylindriques Gen6 sont identiques à celles de la BMW i7 mise à jour, offrant une meilleure efficacité grâce à un système de refroidissement amélioré et une densité énergétique plus élevée. Néanmoins, la Spectre continue d'utiliser une architecture électrique de 400V. Les deux versions de la voiture sont désormais plus puissantes : le groupe motopropulseur standard à deux moteurs et transmission intégrale est passé de 577 ch à 593 ch.

L'édition Black Badge, axée sur le sport, a gagné 21 ch, atteignant un total de 671 ch — un chiffre comparable aux hypercars du Mans. Le couple a également augmenté de manière significative : le modèle standard Series II dispose de 1015 Nm de couple, tandis que la version Black Badge peut délivrer 1100 Nm en mode Spirited. De plus, de nouvelles options de personnalisation exclusives ont été créées pour les clients via le département Rolls-Royce Bespoke.