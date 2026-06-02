Mise à jour de la Bentley Flying Spur : Nouveau design et variante S de 671 ch

Bentley a mis à jour la Flying Spur, en alignant son extérieur sur le style de la Continental GT et en réintroduisant le modèle S axé sur le sport. Le changement de design le plus important est l'abandon des quatre phares traditionnels au profit d'un système à deux phares. Cela fait de la nouvelle Spur la première berline Bentley à deux phares depuis 64 ans, date à laquelle la production de la S2 a été arrêtée. C'est ce que rapporte Autocar.co.uk rapporte .

D'autres changements extérieurs sont présents : les petites prises d'air sur les ailes avant ont été supprimées et la surface du couvercle de coffre a été lissée. La variante S est désormais équipée d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable, composé d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et d'un moteur électrique. Le système délivre un total de 671 ch et 686 lb-pi de couple.

La puissance est transmise aux quatre roues via une boîte automatique à double embrayage à huit rapports et un différentiel à glissement limité électronique. Cela permet à la limousine de 2,5 tonnes d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. La vitesse maximale du véhicule est de 307 km/h (191 mph).

La nouvelle Flying Spur S est également équipée de barres anti-roulis actives et d'amortisseurs spécialement réglés pour garantir un caractère sportif maximal. À l'intérieur, l'habitacle est doté du système audio Naim for Mulliner, développé à l'origine pour l'exclusive Bentley Batur, avec une option facturée 25 000 livres sterling hors taxes.

Les commandes pour la nouvelle Bentley Flying Spur sont désormais ouvertes. Les livraisons aux clients sont prévues entre octobre et décembre de cette année.