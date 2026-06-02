La première Volga avec affichage tête haute de l'histoire : finitions K50, K40 et C50

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La première Volga avec affichage tête haute de l'histoire : finitions K50, K40 et C50

La nouvelle marque Volga a officiellement annoncé les spécifications techniques et les niveaux de finition de tous ses modèles destinés au marché russe. La gamme comprend deux crossovers — K40 (basé sur Geely Atlas) et K50 (basé sur Geely Monjaro), ainsi que la berline C50 (basée sur Geely Preface). Chaque modèle est proposé aux clients en trois niveaux d'équipement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le crossover Volga K40 sera commercialisé en versions "Standard", "Confort" et "Premium". Le modèle d'entrée de gamme est équipé d'un moteur de 1,5 litre développant 147 ch et d'une boîte robotisée à 7 rapports. Les versions supérieures bénéficient d'un moteur de 2,0 litres développant 200 ch, d'une boîte automatique à 8 rapports et d'un système de transmission intégrale. L'équipement de base comprend des jantes de 18 pouces, un intérieur en éco-cuir et un régulateur de vitesse.

La berline Volga C50 est également proposée en trois niveaux de finition. Sa variante de base est équipée d'un moteur turbo de 2,0 litres de 150 ch couplé à une boîte robotisée à 7 rapports, tandis que les modifications supérieures voient la puissance du moteur portée à 200 ch. L'intérieur du véhicule est agrémenté d'un ciel de toit noir et d'éco-cuir, et tous les sièges sont équipés d'un système de chauffage et d'une climatisation bizone.

Le modèle le plus cher et le plus luxueux, la Volga K50, se distingue par son ciel de toit en suédine, son affichage tête haute et son système audio à 11 haut-parleurs. Ce modèle intègre également des technologies modernes telles qu'un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra à 360 degrés et un chargeur sans fil pour smartphones. Les voitures seront vendues en cinq coloris, dont l'argent, le vert clair et le bleu métallisé brillant.

VolgaAutomobileGeelyCrossoverBerline
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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