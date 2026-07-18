L'Espagne était à deux doigts de « voler » Messi

Aujourd'hui Lionel Messi est reconnu comme l'icône du football argentin, double vainqueur de la Copa América et capitaine ayant ramené la Coupe du Monde au pays après 36 ans d'attente. Mais sa grande histoire en équipe nationale aurait pu ne jamais commencer.

L'Argentine n'a pas remarqué le jeune Leo à temps, tandis que l'Espagne envisageait sérieusement de l'intégrer à sa sélection. Une cassette vidéo et quelques appels téléphoniques ont tout changé.

De Rosario à Barcelone

En 2000, à 13 ans, Lionel Messi a quitté Rosario pour Barcelone avec le rêve de devenir footballeur.

Il a rapidement montré son talent à l'académie du FC Barcelone. Cependant, malgré les années qui passaient, Messin'acceptait pas les convocations des différentes équipes de jeunes d'Espagne.

L'un de ses premiers entraîneurs à l'académie, surpris par cette situation, a contacté les sélectionneurs des équipes de jeunes espagnoles.

Au cours de la discussion, une plaisanterie a été lancée : si le jeune Argentin ne veut pas jouer pour l'Espagne, il faut le convaincre, voire le « voler ».

En Argentine, presque personne ne connaissait Messi

À cette époque, le système du football argentin n'avait pas assez d'informations sur Leo. Jorge, le père de Messi, cherchait un moyen de montrer le jeu de son fils aux sélectionneurs nationaux.

Il a demandé à un agent de faire parvenir des cassettes vidéo des matchs de Leo aux experts argentins.

L'agent a rencontré Claudio Vivas, l'adjoint de Marcelo Bielsa. Vivas a informé l'entraîneur principal du jeune joueur.

— Joue-t-il bien ? — a demandé Bielsa.

— Il ne joue pas juste bien. Il joue de manière incroyable, — fut la réponse.

Après cela, la cassette des matchs de Messi est arrivée entre les mains d'Hugo Tocalli, sélectionneur de l'Argentine U17.

Messi a impressionné l'entraîneur, mais n'a pas été sélectionné

Tocalli a été fortement impressionné par la vitesse et les mouvements de Messi. Il a même comparé Leo à un écureuil pour son agilité sur le terrain.

Malgré cela, l'entraîneur ne l'a pas emmené à la Coupe du Monde U17 en 2003.

Tocalli considérait injuste d'exclure l'un des joueurs préparés avec l'équipe pendant deux ans juste avant la compétition. Il ne voulait pas changer sa décision « avant que le train ne parte ».

L'Argentine a perdu contre l'Espagne en demi-finale de ce tournoi.

Une question a frappé Tocalli comme un « coup de poignard »

Après la compétition, un dîner a été organisé avec les dirigeants des équipes. Là, un représentant espagnol a interpellé Tocalli :

— Si tu avais pris ce gamin du FC Barcelone, tu aurais été champion avec cette équipe.

— Ne dis rien. Tu parles de Messi ?

— Donc, tu le connaissais et tu ne l'as pas pris ?

Cette conversation a profondément marqué Tocalli. Plus tard, il a décrit ces mots comme un coup de poignard.

L'entraîneur est allé voir la direction de l'équipe nationale argentine et a déclaré qu'il fallait convoquer Messi immédiatement. Sinon, l'Espagne pourrait l'emmener dans sa sélection.

« Enfin » : l'appel qui a changé le destin

Trouver la famille de Messi n'a pas été facile. Tocalli a commencé à chercher les proches de Leo dans l'annuaire téléphonique de Rosario.

Il a d'abord appelé sa grand-mère. Elle lui a donné le numéro de son oncle, et l'oncle lui a donné le numéro de Jorge Messi.

En apprenant qu'il s'agissait d'un appel de l'équipe nationale d'Argentine, les premiers mots de Jorge Messi furent brefs :

« Enfin ».

Après cet appel, le cours de l'histoire du football a changé.

Tout a commencé avec une seule cassette

Plus tard, Messi a remporté deux fois la Copa América avec l'Argentine et a ramené au pays son premier titre mondial en 36 ans.

Maintenant, il n'est plus qu'à un pas de remporter une autre Coupe du Monde avec l'Argentine.

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Messi sous le maillot de l'Espagne. Mais à une époque, l'Argentine était à deux doigts de passer à côté de son plus grand joueur. Cette histoire a commencé par une cassette vidéo, une question douloureuse et un appel disant « enfin ».