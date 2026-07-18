Une nouvelle ère pour l'industrie spatiale indienne : la première fusée privée Vikram-1 atteint l'orbite

La société indienne Skyroot Aerospace a lancé avec succès sa fusée Vikram-1, marquant la première mission de l'histoire du pays à placer une charge utile en orbite à l'aide d'un lanceur entièrement développé par le secteur privé. Cet événement constitue un tournant pour le programme spatial indien et devrait renforcer considérablement la position du pays sur le marché spatial commercial mondial. Selon Ixbt.com rapporte l'information.

La mission d'essai, baptisée Aagaman, a décollé depuis le premier pas de tir du centre spatial Satish Dhawan. Selon les informations d'ixbt.com, les quatre étages de la fusée ont fonctionné conformément au programme de vol prévu. Vikram-1 a transporté six charges utiles de démonstration destinées à tester le fonctionnement des systèmes embarqués et à collecter des données de vol avant le début de l'exploitation commerciale.

La victoire du secteur privé dans l'espace

Ce vol représente la plus grande réussite depuis l'ouverture du secteur spatial indien aux entreprises privées en 2020. Skyroot Aerospace est actuellement la première startup du secteur spatial indien à atteindre le statut de « licorne ». L'entreprise vise désormais à devenir un leader sur le marché des petits satellites, spécialisé dans le lancement rapide et personnalisé d'appareils en orbite terrestre basse.

Les capacités techniques de la fusée Vikram-1 sont également remarquables. Elle est capable de transporter jusqu'à 300 kg de charge utile en orbite terrestre basse. Ces lanceurs de petite taille font partie des technologies les plus demandées actuellement pour le lancement de satellites de communication, de navigation et de télédétection.

Selon Pavan Kumar Chandana, PDG de Skyroot, ce premier vol permet de valider les résultats des tests au sol et de collecter les données nécessaires pour passer à des vols réguliers. L'entreprise prévoit de réduire les coûts de lancement et d'augmenter leur fréquence à l'avenir.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié cet événement de moment historique pour l'industrie spatiale privée du pays et a félicité l'équipe de Skyroot pour cette mission réussie. Cette avancée prouve que l'Inde peut rivaliser avec les nations leaders de la course spatiale, non seulement au niveau étatique, mais aussi grâce à l'entrepreneuriat privé.