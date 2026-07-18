Lionel Messi va-t-il mettre fin à sa carrière internationale : Lionel Scaloni réagit

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, s'est exprimé sur les rumeurs entourant le capitaine Lionel Messi avant la finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne. Alors que les spéculations vont bon train dans le monde du football sur le fait qu'il pourrait s'agir du dernier match international de la légende de 39 ans, l'entraîneur a déclaré ne pas avoir d'informations précises à ce sujet. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors d'une conférence de presse tenue à New York, Lionel Scaloni, interrogé sur l'avenir de son capitaine, a souligné que la décision appartenait uniquement au joueur. Selon l'entraîneur, Messi continue d'évoluer à un niveau exceptionnel et ne cesse d'émerveiller tout le monde à chaque apparition sur le terrain.

La dernière danse du capitaine ?

Lionel Messi prouve une fois de plus son statut inégalé lors de ce tournoi. Avec 8 buts et 4 passes décisives, il est en tête du classement des buteurs aux côtés de Kylian Mbappé. Lors de la victoire 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre, Messi a joué un rôle déterminant pour mener son équipe en finale.

"Pour être honnête, je n'ai pas la moindre idée de ses projets. Il faut lui poser la question directement. Il ne cesse de nous surprendre et il sera le seul à prendre la décision", a déclaré Scaloni aux journalistes. Cette réponse du sélectionneur indique que l'avenir de Messi en équipe nationale reste incertain.

Succès historique et gratitude

Avant la finale, Lionel Scaloni a salué les accomplissements de ses joueurs ces dernières années. Il a confié avoir eu des entretiens individuels avec eux pour les remercier de leur courage et de leur constance. Selon lui, les résultats actuels de l'équipe d'Argentine étaient inimaginables il y a quelques années.

"Moi et tout le staff technique sommes éternellement reconnaissants envers les joueurs. Atteindre la finale de la Coupe du Monde et maintenir un tel niveau pendant tant d'années n'est pas chose aisée. C'est un véritable exploit. J'espère que nous gagnerons la finale, mais quel que soit le résultat, ce parcours restera un exemple pour tous", a déclaré l'entraîneur.

Le choc décisif entre l'Espagne et l'Argentine est au centre de l'attention mondiale, non seulement pour le titre de champion, mais aussi comme possible match d'adieu de Lionel Messi en sélection. Les fans de football attendent cette rencontre historique avec une grande impatience.