La légende du milieu de terrain espagnol et champion du monde 2010, Andrés Iniesta, a partagé ses réflexions avant la finale à venir. Il a souligné qu'il est impossible de neutraliser complètement l'impact et le jeu du capitaine argentin, Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Iniesta, qui se prépare actuellement à Dubaï pour entamer sa carrière d'entraîneur, a analysé la dynamique du match final lors d'une interview accordée à "El Partidazo de COPE". Selon lui, l'équipe d'Espagne ne devrait pas se concentrer uniquement sur l'arrêt de la star adverse, mais plutôt sur l'imposition de son propre style de jeu.

"Effacer complètement Messi est une mission impossible. Cela dépendra davantage de la capacité de l'Espagne à mettre la pression sur l'Argentine, à créer des occasions et à les concrétiser grâce à son propre jeu", a déclaré l'ancienne star du FC Barcelone. Il estime que la discipline collective doit primer sur le talent individuel.

Préparation mentale et formule gagnante

Lionel Messi a prouvé sa forme phénoménale tout au long du tournoi avec huit buts et quatre passes décisives. Iniesta a salué les performances de son ancien coéquipier, ajoutant qu'il ne peut que "tirer son chapeau" devant sa détermination et sa passion à chaque match.

Parallèlement, le joueur légendaire a appelé les membres de l'équipe d'Espagne à mettre de côté la peur avant la finale. Selon lui, la stabilité mentale est la clé de la victoire dans des matchs de ce niveau. "Il ne faut jamais jouer avec la peur. Les joueurs espagnols ont renforcé leur confiance tout au long du tournoi et sont arrivés en finale sur un rythme élevé", déclare Iniesta.

Selon Goal.com, Iniesta est satisfait de l'état actuel de l'équipe d'Espagne. Selon lui, quel que soit le joueur sur le terrain, chacun connaît sa mission et il est clair que tout est sous contrôle dans l'équipe. Cela permet à la "La Roja" de résister dignement à un adversaire aussi fort que l'Argentine.

Rappelons que la finale entre l'Espagne et l'Argentine est au centre de l'attention du monde du football. Selon des experts expérimentés comme Iniesta, l'équilibre entre la discipline tactique et la neutralisation de la magie individuelle de Messi déterminera le nom du champion.