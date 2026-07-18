Deco face à un choix difficile : ses réflexions avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne

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Deco face à un choix difficile : ses réflexions avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne

Le monde du football est à l'aube du match décisif de la Coupe du Monde organisée aux États-Unis. La finale entre l'Argentine et l'Espagne, qui se déroulera dans le magnifique stade de New York, est devenue un événement riche en émotions, non seulement pour les supporters, mais aussi pour les professionnels. En particulier, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a admis qu'il était confronté à un choix difficile quant à l'équipe qu'il soutiendra. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le dirigeant du club catalan est arrivé aux États-Unis pour assister directement à la finale. Ce match revêt une importance particulière pour lui, car la légende du club Lionel Messi et plusieurs joueurs talentueux qui défendent actuellement les couleurs du Barça seront sur le terrain. Selon Goal.com, Deco se sent un peu mal à l'aise en raison de ses liens étroits avec les deux camps.

Entre la légende et les intérêts du club

Dans une interview accordée à Cope, Deco a partagé ses sentiments. Selon lui, Lionel Messi n'est pas seulement un ancien membre du club, mais aussi un ami proche. Parallèlement, l'équipe d'Espagne compte dans ses rangs des produits de l'académie du Barça et des leaders actuels de l'équipe. Cela place le directeur sportif dans une position délicate.

« Je soutiens toujours les miens, mais les miens sont présents dans les deux équipes. Leo restera toujours l'un des nôtres. Il n'est pas seulement mon ami, mais une légende vivante qui a tout donné pour Barcelone et pour tous les fans de football. Le niveau qu'il affiche à son âge est tout simplement stupéfiant », a souligné l'ancien joueur.

D'un autre côté, la nouvelle génération des « Blaugranas » au sein de l'équipe d'Espagne remplit Deco de fierté. Il estime que voir ces jeunes, qui représentent l'avenir du club, jouer une finale d'un tournoi aussi prestigieux est une immense réussite. C'est pourquoi il a noté que, quel que soit le vainqueur, ce sera une grande fête pour la famille du FC Barcelone.

Chemin vers la finale et avantages tactiques

L'équipe d'Espagne a atteint la finale avec une série de 17 matchs sans défaite. La victoire en demi-finale contre la France a démontré leur grande maturité tactique. L'Argentine, quant à elle, a atteint la finale avec une série de 14 victoires et a éliminé l'Angleterre en quart de finale. Deco a analysé les forces et les faiblesses des deux équipes.

« L'Espagne joue un football de très grande qualité depuis la demi-finale. L'Argentine, bien qu'elle ait rencontré des difficultés dans certains matchs, continue de gagner grâce à son caractère et sa détermination. Leo fait des miracles sur le terrain. Je pense qu'une finale riche en duels tactiques et en spectacle nous attend », a ajouté Deco.

Cette finale suscite également un grand intérêt chez les fans de football d'Ouzbékistan. Le duel entre la quête d'un nouveau titre pour Lionel Messi et la nouvelle génération espagnole promet d'être l'une des pages les plus brillantes de l'histoire du football. Le match au stade du New Jersey apportera de nombreuses réponses.

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Jahongir Tursunov
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