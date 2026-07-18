Le joueur numéro 91 a tout gâché à la 91e minute (vidéo)

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Le joueur numéro 91 a tout gâché à la 91e minute (vidéo)

Une erreur rare dans l'histoire des compétitions européennes s'est produite lors des qualifications de la Ligue Europa Conférence. Un moment d'inattention d'un joueur de Hamrun a privé son équipe d'une qualification pour le tour suivant.

Le plus curieux est que le joueur portant le numéro 91 a commis cette erreur fatale précisément à la 91e minute.

Le match se dirigeait vers les prolongations

Lors du match retour entre le club maltais de Hamrun et le club féroïen de Runavik, le temps réglementaire n'a pas permis de désigner un vainqueur.

Les équipes devaient poursuivre la lutte lors des prolongations pour accéder au tour suivant des qualifications. Cependant, un événement inattendu s'est produit au début de la première période de prolongation.

Le joueur a cru que le ballon était sorti

À la 91e minute, le joueur numéro 91 de Hamrun a pensé que le ballon avait franchi la ligne de but lors d'une attaque adverse.

Sans attendre le coup de sifflet de l'arbitre, il a pris le ballon en main pour effectuer une remise en jeu. Mais le ballon n'avait pas encore entièrement quitté l'aire de jeu.

L'arbitre central a sanctionné cette action d'une main dans la surface et a accordé un penalty.

Une seule action a scellé le sort du match

Les joueurs de Runavik ont transformé le penalty, prenant ainsi un avantage décisif.

Ce but a offert au représentant des îles Féroé une place au deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Hamrun, quant à lui, quitte les compétitions européennes à cause de l'erreur inexplicable d'un joueur.

Les chiffres ont également coïncidé de manière étrange

Une autre coïncidence a contribué à la viralité de l'événement sur les réseaux sociaux : le joueur portait le numéro 91 et a commis l'erreur à la 91e minute.

Dans le football, le destin d'une saison entière se joue parfois sur une décision d'une seconde. Cette fois, cette décision est devenue l'une des erreurs les plus mémorables de l'histoire des coupes d'Europe.

HamrunRunavikMalteÎles Féroé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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