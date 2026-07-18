Un crocodile attaque un enfant de 12 ans en Inde

·66·Monde
Un crocodile attaque un enfant de 12 ans en Inde

Un événement tragique survenu dans l'État de l'Uttar Pradesh, en Inde, a secoué la population locale. Le 16 juillet, dans le district de Bahraich, un garçon de 12 ans a été tué par un crocodile alors qu'il se trouvait au bord d'une rivière. C'est ce qu'a rapporté le journal The Times of India.

Selon les informations, l'élève de sixième rentrait chez lui après avoir travaillé dans une rizière avec son oncle lorsqu'un crocodile l'a attaqué alors qu'il se lavait les mains et les pieds au bord de la rivière. Le prédateur a mordu l'enfant à la jambe et l'a entraîné dans l'eau.

Après l'incident, les habitants et les sauveteurs ont entamé des recherches. Après environ cinq heures de recherches, le corps de l'enfant a été retrouvé dans la rivière.

Les experts forestiers ont indiqué que le crocodile avait partiellement endommagé le corps. La police locale a également confirmé qu'elle enquêtait sur l'incident et a validé l'authenticité d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant la scène.

IndeUttar PradeshCrocodileFait DiversDrame
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Premier ministre indien Narendra Modi appelle la population à la propretéLe Premier ministre indien Narendra Modi appelle la population à la propretéAujourd'hui, 17:28Israël a détruit trois écoles dans le sud du LibanIsraël a détruit trois écoles dans le sud du LibanAujourd'hui, 17:21Un homme arrache le nez de sa femme en le mordant en TurquieUn homme arrache le nez de sa femme en le mordant en TurquieAujourd'hui, 17:18Dans quel pays trouve-t-on la meilleure cuisine du monde ? Le classement a été publiéDans quel pays trouve-t-on la meilleure cuisine du monde ? Le classement a été publiéAujourd'hui, 16:42Près de 100 000 poissons morts échoués sur une plage en Chine (vidéo)Près de 100 000 poissons morts échoués sur une plage en Chine (vidéo)Aujourd'hui, 14:08Un séisme de magnitude 7,4 secoue le Mexique, une alerte au tsunami a été émiseUn séisme de magnitude 7,4 secoue le Mexique, une alerte au tsunami a été émiseAujourd'hui, 13:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Pourquoi la « Cascade de sang » en Antarctique coule-t-elle en rouge ?
Pourquoi la « Cascade de sang » en Antarctique coule-t-elle en rouge ?