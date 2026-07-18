Un crocodile attaque un enfant de 12 ans en Inde

Un événement tragique survenu dans l'État de l'Uttar Pradesh, en Inde, a secoué la population locale. Le 16 juillet, dans le district de Bahraich, un garçon de 12 ans a été tué par un crocodile alors qu'il se trouvait au bord d'une rivière. C'est ce qu'a rapporté le journal The Times of India.

Selon les informations, l'élève de sixième rentrait chez lui après avoir travaillé dans une rizière avec son oncle lorsqu'un crocodile l'a attaqué alors qu'il se lavait les mains et les pieds au bord de la rivière. Le prédateur a mordu l'enfant à la jambe et l'a entraîné dans l'eau.

Après l'incident, les habitants et les sauveteurs ont entamé des recherches. Après environ cinq heures de recherches, le corps de l'enfant a été retrouvé dans la rivière.

Les experts forestiers ont indiqué que le crocodile avait partiellement endommagé le corps. La police locale a également confirmé qu'elle enquêtait sur l'incident et a validé l'authenticité d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant la scène.