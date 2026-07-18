Le marché mondial de la technologie connaît des changements majeurs dans la fourniture de RAM. La société chinoise CXMT (ChangXin Memory Technologies) est devenue un partenaire clé des grands fabricants d'ordinateurs, menaçant la position de géants tels que Samsung, SK Hynix et Micron. Cette situation survient dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le média DigiTimes, les plus grands fabricants mondiaux d'ordinateurs personnels ont déjà commencé à signer des contrats de masse avec CXMT. La raison invoquée est que les capacités de production des fournisseurs traditionnels sont presque saturées. Le fabricant chinois, quant à lui, mobilise au maximum ses ressources pour combler ce vide.

Les grandes marques en tête : les petits fabricants mis de côté

Actuellement, les capacités de production de CXMT sont réservées jusqu'à fin 2027. Cela signifie que les opportunités pour les nouveaux clients sont extrêmement limitées. Selon les informations, seuls les leaders du marché comme Dell, HP et Apple ont réussi à obtenir les quotas nécessaires. Les petites marques et les assembleurs locaux pourraient rencontrer de sérieuses difficultés dans l'approvisionnement en puces mémoire.

Cette situation pourrait également avoir un impact indirect sur les prix du matériel informatique sur le marché ouzbek. En effet, alors que les grandes marques optimisent leurs coûts grâce aux partenaires chinois, les petites entreprises seront contraintes d'acheter des composants plus chers, ce qui affectera l'équilibre des prix sur le marché.

Croissance stratégique et plans futurs

CXMT étend son échelle de production à un rythme impressionnant. D'ici la fin de l'année, l'entreprise prévoit d'atteindre une capacité de traitement de 350 000 plaquettes de silicium par mois. À titre de comparaison, Micron, l'un des leaders du marché mondial, affiche un chiffre de 375 000 plaquettes par mois. Il est clair que le géant chinois a réduit l'écart au minimum.

Selon les experts, d'ici 2027, CXMT pourrait évincer l'un des trois principaux fabricants de mémoire. La raison principale est que l'entreprise construit ses nouvelles lignes de production (clean rooms) deux fois plus vite que ses concurrents. Cette stratégie de croissance agressive est considérée comme une étape importante vers l'indépendance de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs.

En conclusion, ce changement sur le marché des puces mémoire est important non seulement pour les fabricants, mais aussi pour les consommateurs finaux. Le passage d'entreprises comme Apple aux puces mémoire chinoises aura inévitablement un impact significatif sur le coût et les caractéristiques techniques des gadgets à l'avenir.