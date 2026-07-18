La raison pour laquelle le Real Madrid a renoncé au transfert de Matheus Fernandes

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La raison pour laquelle le Real Madrid a renoncé au transfert de Matheus Fernandes

Le Real Madrid était très proche de recruter le talentueux milieu de terrain portugais Matheus Fernandes lors du mercato estival. Bien que le célèbre agent Jorge Mendes soit parvenu à un accord complet entre les parties, le transfert n'a finalement pas eu lieu. Selon les informations publiées par Fichajes, l'arrêt de cette opération est dû à la position ferme de la direction du club sur les questions financières. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'entraîneur principal de l'équipe, José Mourinho, avait identifié Matheus Fernandes comme l'une de ses cibles prioritaires. Le technicien était convaincu que la condition physique et la polyvalence du joueur de 22 ans renforceraient le milieu de terrain du club madrilène sur le long terme. Après avoir brillé la saison dernière en Premier League avec West Ham United, où il a disputé 36 matchs, Fernandes était une pièce maîtresse du projet de l'entraîneur.

Divergences entre Mourinho et la direction

Selon le journaliste de Radio Marca, Sergio Valentín, José Mourinho avait inscrit le nom de Fernandes sur sa liste de priorités dès le début du mercato. Malgré la présence de joueurs de haut niveau comme Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, l'entraîneur estimait avoir besoin d'un joueur plus athlétique et capable d'évoluer dans un style "box-to-box". Cependant, le département sportif du club a préféré allouer les ressources ailleurs.

Jorge Mendes avait finalisé les négociations avec le joueur et son club, offrant toutes les conditions favorables au Real Madrid. Néanmoins, la direction du "club merengue" a jugé le montant demandé pour le transfert excessif. Selon Goal.com, les Madrilènes ont estimé qu'un tel investissement pour le milieu de terrain n'était pas justifié dans les circonstances actuelles.

Le prix du transfert et l'option Tottenham

Finalement, Matheus Fernandes a rejoint Tottenham. Le club anglais a déboursé environ 85 millions de livres sterling (98 millions d'euros) pour ce transfert. Le Real Madrid a refusé de payer cette somme. Le géant espagnol a jugé économiquement inapproprié de dépenser un tel montant pour un seul poste et a préféré concentrer son attention sur le transfert de Bernardo Silva.

Bien que Mourinho ait cru que Bernardo Silva et Fernandes pouvaient se compléter, la hiérarchie du club n'a autorisé qu'un seul transfert majeur. Cette décision suscite actuellement des débats animés parmi les experts et les supporters. Certains estiment que le Real Madrid a laissé échapper l'une de ses futures stars, tandis que d'autres soutiennent la priorité donnée à la stabilité financière du club.

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Jahongir Tursunov
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