Nouvelle version cinq places à traction avant du crossover Tenet T8 présentée

La marque russe Tenet a annoncé une nouvelle version de son crossover phare, le T8. En plus de la variante sept places, le modèle sera désormais disponible dans une configuration cinq places à traction avant (FWD), conçue pour la conduite urbaine. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les représentants de l'entreprise ont souligné que la décision de produire cette nouvelle modification a été prise sur la base des retours des clients. De nombreux conducteurs ont exprimé le besoin d'une version plus maniable et économique pour les trajets en ville. Le nouveau Tenet T8 est équipé d'un moteur turbo de 1,6 litre développant 186 ch et d'une boîte de vitesses robotisée à double embrayage « humide » à 7 rapports.

Les caractéristiques techniques du véhicule sont également remarquables : la consommation de carburant en cycle mixte est de 7,7 litres aux 100 km. L'intérieur comprend un écran multimédia de 15,6 pouces, un tableau de bord numérique de 10,3 pouces, un toit panoramique, une climatisation bizone et un système audio à 8 haut-parleurs. Un pack hiver complet est également inclus, comprenant le chauffage des sièges, du volant et du pare-brise.

Le volume du coffre du crossover est de 889 litres, extensible à 1930 litres avec les sièges arrière rabattus. Le véhicule est produit dans l'usine du holding AGR à Kalouga. Le modèle est adapté au climat et aux conditions routières locales : la carrosserie a bénéficié d'un traitement anticorrosion spécial, et le soubassement est protégé contre les réactifs routiers et le gravier.