La Lada Niva Travel reçoit le moteur le plus puissant de la Lada Vesta

AvtoVAZ a assemblé à titre expérimental une Lada Niva Travel unique, équipée du moteur VAZ-21179 Evo de 122 ch issu de la Lada Vesta, construit sur commande spéciale. Pour installer ce groupe motopropulseur, les ingénieurs ont dû l'adapter à une disposition longitudinale. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

Extérieurement, cette Lada Niva Travel est presque identique à la version standard de 90 ch — toutes les modifications majeures ont été effectuées sous le capot. Structurellement, une telle solution était possible car le moteur de base VAZ-11184 de 90 ch combinait déjà le bloc VAZ-21179 et la culasse VAZ-11182.

La transmission du véhicule reste standard, avec une boîte manuelle à cinq vitesses améliorée. Cependant, selon les sources, il n'y a actuellement aucun projet de production en série de cette version haute performance.

La raison principale est économique : le moteur de 90 ch permet d'éviter les taxes d'accise et nécessite des modifications minimales de la transmission. L'unité de 122 ch serait coûteuse pour le constructeur et pourrait entraîner des complications techniques supplémentaires en raison d'un couple plus élevé.

Rappelons qu'AvtoVAZ a précédemment arrêté la production des anciennes versions de la Lada Niva Travel dotées du moteur 1,7 litre de 83 ch. Actuellement, seuls les modèles mis à jour de 90 ch sortent des chaînes de montage.