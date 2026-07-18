Honor lance les précommandes pour son Robot Phone unique : caméra robotisée en titane

La course à l'innovation sur le marché des smartphones atteint une nouvelle étape. Honor a officiellement ouvert les précommandes pour l'un de ses appareils les plus insolites : le Robot Phone. Ce terminal attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par un système de caméra robotisée inédit dans l'industrie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Selon les informations d'ixbt.com, les ventes du nouveau smartphone débuteront en août de cette année. Actuellement, les clients qui passent commande sur le marché chinois bénéficient d'avantages tels qu'un abonnement à vie à l'assistant personnel Yoyo, un service après-vente étendu et un kit d'accessoires spécial. Ces bonus témoignent de la volonté sérieuse de l'entreprise de populariser ce nouveau format d'appareil.

Suspension robotisée à quatre axes et châssis en titane

L'aspect principal qui distingue le modèle Robot Phone des autres smartphones est sa caméra robotisée à quatre axes. Fabriqué en alliage de titane, ce mécanisme reste caché à l'intérieur du châssis en temps normal. Dès le lancement de l'application appareil photo, le module se déploie en seulement 0,8 seconde. Ce mécanisme peut pivoter à 360 degrés et prend en charge une fonction de suivi intelligent des objets.

D'un point de vue technique, la stabilisation mécanique de l'appareil correspond au niveau CIPA 5.5, offrant une stabilité digne des caméras professionnelles. Il est également prévu que la caméra robotisée puisse exprimer visuellement des « émotions » lors des interactions avec l'IA.

Capacités photo et vidéo de niveau professionnel

Le système de caméra du smartphone affiche également des performances impressionnantes. Le module principal est équipé d'un capteur de 200 MP (f/1.6), accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 50 MP et d'une autre caméra téléobjectif périscopique de 200 MP. Honor a établi un partenariat avec la célèbre marque ARRI pour ce modèle.

Grâce à cette collaboration, les utilisateurs du Robot Phone pourront enregistrer des vidéos au format Log-C et utiliser des profils de couleurs LUT professionnels. Cela fait du smartphone un outil de travail idéal pour les vidéastes mobiles et les créateurs de contenu professionnels.

Puissance technique et autonomie

Selon les premières informations, l'appareil présentera les caractéristiques techniques suivantes :

Plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;

Écran plat de 6,4 pouces avec une résolution 1,5K ;

Technologie de charge rapide 120 W ;

Éléments de châssis robustes en alliage de titane.

Bien que cet appareil n'ait pas encore été officiellement annoncé pour le marché ouzbek, compte tenu de l'activité de la marque Honor dans le pays, le Robot Phone pourrait devenir une proposition intéressante pour les amateurs de gadgets innovants à l'avenir.