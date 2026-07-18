Lionel Messi révèle la leçon la plus importante apprise durant son enfance

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a révélé quelle leçon de vie le football lui a apprise dès son plus jeune âge. La star de 39 ans affirme qu'un individu connaît plus souvent la défaite que la victoire, et que c'est précisément ce processus qui l'a façonné en tant qu'homme et en tant que joueur.

Alors que l'Argentine atteint la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive, ces mots de Messi prennent une signification particulière.

Le football était un plaisir, pas une pression

Messi s'est souvenu qu'enfant, il jouait au football sans penser aux résultats ni aux grands objectifs.

« Depuis notre enfance, nous jouions au football avec une grande passion et enthousiasme — à l'école, dans la rue, dans notre quartier. Nous ne pensions jamais à la pression », a-t-il déclaré lors de l'événement Fanatics Fest.

Il a souligné que le football était initialement un simple jeu et un moyen de passer du temps avec ses amis. Plus tard, c'est devenu la profession qui a défini toute la vie de Messi.

« On ne peut pas toujours gagner »

Le capitaine argentin a souligné que le football est un sport collectif et que l'adversaire entre également sur le terrain avec le même objectif.

« Le football est un sport d'équipe, l'adversaire veut aussi gagner à chaque fois. On ne peut pas toujours l'emporter », a déclaré Messi.

Selon lui, accepter la défaite et continuer à aller de l'avant est l'une des qualités les plus importantes dans le sport.

Comment les défaites ont-elles changé Messi ?

Lionel Messi a dit qu'il avait compris très tôt que les difficultés sont plus fréquentes que les succès dans la vie d'une personne.

« J'ai compris très tôt qu'une personne connaît plus de défaites que de victoires. Cela m'a aidé à me construire en tant que personne et en tant que joueur », a-t-il déclaré.

Bien que Messi ait remporté de nombreux trophées au cours de sa carrière, il a également connu de lourdes défaites et des échecs en finale avec l'équipe nationale. Mais il n'a jamais cessé de se battre, atteignant plus tard les plus grands succès avec l'Argentine.

Une autre finale historique en vue

L'équipe nationale d'Argentine affrontera l'Espagne le 19 juillet lors de la finale de la Coupe du Monde.

Il s'agira de la deuxième finale de Mondial consécutive pour les Argentins. Désormais, Messi doit démontrer une fois de plus sur la plus grande scène la leçon apprise dans son enfance : les défaites peuvent être nombreuses, mais la lutte pour la prochaine victoire ne s'arrête jamais.