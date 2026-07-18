La NASA annule une mission vers la face cachée de la Lune : un projet de 73 millions de dollars stoppé

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La NASA annule une mission vers la face cachée de la Lune : un projet de 73 millions de dollars stoppé

La NASA et la société Draper ont convenu d'annuler la mission CP-12, qui prévoyait un atterrissage sur la face cachée de la Lune. L'arrêt de ce projet, mené dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), est dû à des retards importants dans le développement de l'appareil et à des dépassements de délais. Initialement prévue pour 2025, la mission a été repoussée aux années 2030 en raison de modifications techniques sur le vaisseau spatial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La valeur totale du contrat signé en 2022 s'élevait à 73 millions de dollars. Selon les informations, la NASA a versé 43 millions de dollars à Draper pour les étapes accomplies avant l'arrêt du projet. La filiale ispace-U.S., appartenant à la société japonaise ispace, préparait le module d'atterrissage, mais suite à l'annulation du contrat principal, le sous-traitant a également perdu sa commande.

Problèmes techniques et retards

Tout au long du projet, les ingénieurs ont rencontré plusieurs obstacles majeurs. En 2023, la structure de l'appareil a été remaniée pour s'adapter aux instruments scientifiques de la NASA. En 2025, la décision a été prise de remplacer le moteur, puis est apparue la nécessité de passer à la plateforme unique Ultra. Ces changements ont repoussé la date de disponibilité du vaisseau spatial à 2030–2031, ce qui ne correspondait plus aux plans de l'agence.

La mission CP-12 prévoyait de livrer trois complexes scientifiques importants dans le bassin Schrödinger, sur la face cachée de la Lune :

  • Farside Seismic Suite (FSS) — pour enregistrer les séismes lunaires ;
  • Lunar Interior Temperature and Materials Suite — pour mesurer le flux thermique sous la surface et la conductivité électrique ;
  • Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Lite (LuSEE-Lite) — pour étudier les champs électriques et magnétiques à la surface.
La NASA ne compte pas abandonner ce programme scientifique. L'agence prévoit déjà d'intégrer les équipements déjà développés dans d'autres missions CLPS liées aux programmes Moon Base et Artemis. Cependant, cela ne sera pas simple, car la plupart des appareils commerciaux actuels sont conçus pour atterrir sur la face visible de la Lune, ce qui complique le déploiement d'équipements spécifiques comme les stations sismiques.

Ce n'est pas le premier échec du programme CLPS. Auparavant, en 2019, le contrat avec la société Orbit Beyond avait été annulé, et en 2022, un autre projet avait été stoppé suite à la faillite de Masten Space Systems. Néanmoins, la société ispace a annoncé qu'elle continuerait à participer aux programmes spatiaux et qu'elle avait l'intention de concourir aux futurs appels d'offres CLPS 2.0.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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