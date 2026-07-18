Trump qualifie la Coupe du Monde 2026 d'historique et plaisante sur Harry Kane

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Trump qualifie la Coupe du Monde 2026 d'historique et plaisante sur Harry Kane

Le président américain Donald Trump a évalué la Coupe du Monde 2026 lors d'une conférence de presse à New York avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a qualifié la compétition d'événement bien plus vaste qu'une simple manifestation sportive et a également fait des commentaires humoristiques sur les décisions tactiques de l'équipe d'Angleterre.

Selon Trump, le Mondial a offert aux États-Unis une plateforme majeure pour démontrer leurs capacités et leur beauté au monde entier.

« Ce fut un grand honneur pour l'Amérique »

Le président américain a souligné l'importance internationale de la Coupe du Monde organisée par le pays.

« Ce fut un grand honneur pour les Américains de partager la beauté de leur pays avec le monde entier », a déclaré Trump.

Il a souligné que les États-Unis traversent actuellement l'une des périodes les plus fortes et les plus influentes de leur histoire.

« Aujourd'hui, l'Amérique vit l'une de ses périodes les plus puissantes, les plus riches et les plus influentes de son histoire. Et vous en faites partie intégrante », a-t-il ajouté.

Trump ne considère pas le Mondial comme un simple événement sportif

Selon Donald Trump, la Coupe du Monde 2026 a pris une dimension bien plus large que les matchs sur le terrain et les résultats sportifs.

« À mon avis, ce n'était pas juste un événement sportif. C'était bien plus grand et plus important qu'une simple compétition », a déclaré le président américain.

Il a exprimé sa conviction que ce championnat occupera une place particulière dans l'histoire par son ampleur et son impact.

« Ce championnat restera dans l'histoire comme un événement absolument unique et d'une importance particulière », a affirmé Trump.

Il a fait une remarque humoristique sur le positionnement de Kane

Le dirigeant américain a également abordé le jeu de l'équipe nationale d'Angleterre et l'utilisation de Harry Kane.

« Utiliser Kane comme défenseur est probablement une erreur. Ils ont pris le meilleur joueur pour le faire reculer en défense. Mais qu'est-ce que j'y connais au coaching, après tout ? », a-t-il dit.

Ces propos de Trump ont été perçus comme une critique teintée d'humour sur les choix tactiques de l'Angleterre durant la Coupe du Monde.

Il a soutenu Infantino sur le cas Balogun

Donald Trump a également commenté la situation concernant l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun.

Il a souligné que la titularisation de Balogun n'a laissé aucune place à la controverse dans la compétition.

« Infantino a pris une décision très juste. J'ai appelé Gianni pour lui dire : “Je veux déposer une plainte”. Si Folarin n'avait pas joué, les États-Unis auraient dit : “Nous aurions gagné si nous avions joué avec nos meilleurs joueurs” », a déclaré Trump.

Le champion sera connu le 19 juillet

L'Espagne et l'Argentine s'affronteront lors du match décisif de la Coupe du Monde 2026.

La finale, qui aura lieu le 19 juillet, déterminera le nouveau champion du tournoi. D'un côté, l'Argentine, championne du monde en titre, et de l'autre, l'Espagne, qui cherche à remporter le trophée pour la deuxième fois.

Donald TrumpFIFAGianni InfantinoHarry KaneNew York
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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