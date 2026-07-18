Près de 100 000 poissons morts échoués sur une plage en Chine (vidéo)

Un phénomène inhabituel a été observé sur les côtes de la ville de Haikou, en Chine. De nombreux poissons morts se sont échoués sur la plage de Rongshanliao. Selon les experts, leur nombre avoisine les 100 000.

L'incident est lié aux températures élevées persistantes. En raison de la chaleur autour de Haikou, des algues microscopiques se sont multipliées rapidement dans l'eau de mer.

La prolifération excessive d'algues a réduit le taux d'oxygène dans l'eau. Par conséquent, les poissons élevés dans des fermes marines sont morts par manque d'oxygène.

Par la suite, les courants et les vagues ont rejeté les poissons morts sur le rivage. C'est pourquoi une grande quantité de poissons s'est accumulée sur la plage de Rongshanliao.

Les experts indiquent que les principaux facteurs dans la situation actuelle sont les températures élevées, la prolifération rapide des algues et la diminution de l'oxygène dans l'eau de mer.