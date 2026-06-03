Le tout nouveau Audi Q7 dévoilé pour la première fois en 11 ans

·194·Auto
Le tout nouveau Audi Q7 dévoilé pour la première fois en 11 ans

Audi se prépare à dévoiler le tout nouveau Audi Q7. Il s'agira du premier changement de génération complet du modèle en 11 ans. Compte tenu du fait que près de 20 ans se sont écoulés depuis les débuts du premier Q7, cette mise à jour revêt une importance stratégique pour la marque. Pour l'instant, le constructeur s'est contenté de publier un teaser montrant la portière avant, révélant de nouvelles poignées de porte, des coques de rétroviseurs, un badge S Line et une nouvelle teinte de carrosserie. Ixbt.com rapporte cette information.

Cependant, des photos espions révèlent davantage de détails sur le crossover. Selon celles-ci, le véhicule sera équipé d'optiques LED à deux niveaux, d'une calandre élargie à motif en nid d'abeille et d'une partie arrière plus sculptée. Lors des essais, la version sportive SQ7 avec des kits carrosserie agressifs et de grandes jantes en alliage a également été aperçue.

Des changements importants sont attendus dans l'habitacle. L'architecture intérieure ressemblera en grande partie à celle du futur Audi Q9 : un combiné d'instruments numérique, un grand écran central multimédia et un écran dédié au passager avant seront installés. Néanmoins, certaines fonctionnalités premium telles que les ferme-portes automatiques et un toit panoramique à teinte réglable pourraient rester exclusives au modèle phare Q9.

La plus grande nouveauté technique est le passage de la plateforme MLB actuelle à la nouvelle plateforme PPC. Cette base prend en charge les motorisations essence, diesel et hybrides, tout en améliorant la fluidité de conduite. La première officielle du nouveau Audi Q7 est prévue pour le second semestre 2026. Par la suite, l'entreprise dévoilera son plus grand crossover, le Audi Q9, qui concurrencera les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS.

AudiAudi Q7CrossoverAutomobileTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La meilleure voiture électrique : Le modèle qui vous manqueAujourd'hui, 10:58Le crossover Fiat Grizzly dévoilé comme le grand frère de la Grande PandaAujourd'hui, 10:58Le crossover Lada Azimut dévoilé au salon PMEF-2026Aujourd'hui, 10:22Nouveau Lada Niva Legend dévoilé : Moteur plus puissant et suspension mise à jourAujourd'hui, 08:24Siemens devient partenaire des Autocar Awards 2026Aujourd'hui, 07:56Le nouveau propriétaire de Westfield prévoit d'ouvrir une usine en AllemagneAujourd'hui, 06:00
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Auto actualités

Le Pape monte dans une nouvelle voiture électrique, les actions Ferrari chutent (vidéo)
Une marque célèbre prévoit de fabriquer des voitures en Ouzbékistan
BYD dévoile son nouveau crossover phare, le modèle Hiace 08
La troisième génération du BYD Yuan Plus sera présentée le 21 mai
Le pick-up blindé Rezvani Fortress de 850 ch a été dévoilé
Zeekr n'est plus leader : les voitures les plus intelligentes de Chine annoncées
Hongqi Guoya : Une berline de luxe rivalisant avec la Mercedes-Maybach S-Class
La demande de pick-ups RAM en Russie explose : le volume des ventes a augmenté de 121 pour cent