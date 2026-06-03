Le tout nouveau Audi Q7 dévoilé pour la première fois en 11 ans

Audi se prépare à dévoiler le tout nouveau Audi Q7. Il s'agira du premier changement de génération complet du modèle en 11 ans. Compte tenu du fait que près de 20 ans se sont écoulés depuis les débuts du premier Q7, cette mise à jour revêt une importance stratégique pour la marque. Pour l'instant, le constructeur s'est contenté de publier un teaser montrant la portière avant, révélant de nouvelles poignées de porte, des coques de rétroviseurs, un badge S Line et une nouvelle teinte de carrosserie. Ixbt.com rapporte cette information.

Cependant, des photos espions révèlent davantage de détails sur le crossover. Selon celles-ci, le véhicule sera équipé d'optiques LED à deux niveaux, d'une calandre élargie à motif en nid d'abeille et d'une partie arrière plus sculptée. Lors des essais, la version sportive SQ7 avec des kits carrosserie agressifs et de grandes jantes en alliage a également été aperçue.

Des changements importants sont attendus dans l'habitacle. L'architecture intérieure ressemblera en grande partie à celle du futur Audi Q9 : un combiné d'instruments numérique, un grand écran central multimédia et un écran dédié au passager avant seront installés. Néanmoins, certaines fonctionnalités premium telles que les ferme-portes automatiques et un toit panoramique à teinte réglable pourraient rester exclusives au modèle phare Q9.

La plus grande nouveauté technique est le passage de la plateforme MLB actuelle à la nouvelle plateforme PPC. Cette base prend en charge les motorisations essence, diesel et hybrides, tout en améliorant la fluidité de conduite. La première officielle du nouveau Audi Q7 est prévue pour le second semestre 2026. Par la suite, l'entreprise dévoilera son plus grand crossover, le Audi Q9, qui concurrencera les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS.