Partenariat Stellantis et JLR : Nouvelle stratégie pour le marché américain

L'une des annonces les plus retentissantes a été faite lors de la Journée des investisseurs de Stellantis le 21 mai. Le géant automobile, regroupant 14 marques, a révélé un partenariat avec JLR (Jaguar Land Rover) pour développer des produits et technologies destinés au marché américain, selon Autocar.co.uk. rapporte .

Grâce à ce partenariat stratégique, les parties visent à réduire les coûts des produits et à optimiser les processus technologiques. Cependant, les dirigeants n'ont pas divulgué de détails après la déclaration officielle, suscitant de nombreuses spéculations dans le monde automobile.

Les experts débattent activement de la forme que pourrait prendre cette collaboration. Certains analystes spéculent que nous pourrions voir de futurs modèles Land Rover basés sur des plateformes Jeep.

Le marché américain est d'une importance vitale pour JLR. Le partenariat avec Stellantis devrait aider la marque britannique à renforcer sa position sur le marché américain et à utiliser plus efficacement ses capacités de production.