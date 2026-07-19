Michael Olise bat le record de Pelé mais fond en larmes après une défaite douloureuse

Le match pour la troisième place de la Coupe du Monde s'est transformé en un véritable drame. Dans un thriller riche en buts entre l'Angleterre et la France, les Anglais se sont imposés 6-4, décrochant ainsi la médaille de bronze. Cette rencontre restera dans les mémoires non seulement pour son résultat, mais aussi pour la performance historique de Michael Olise. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ailier du Bayern Munich, Michael Olise, a délivré deux passes décisives sur les buts inscrits par Kylian Mbappé lors de ce match. Ainsi, son total de passes décisives dans le tournoi a atteint 7. Selon L'Equipe, Olise a battu le record de la légende Pelé pour le plus grand nombre de passes décisives lors d'une seule Coupe du Monde. La légende brésilienne avait enregistré 6 passes décisives lors du Mondial 1970.

Malgré son succès personnel, le joueur de 24 ans n'a pas pu retenir ses larmes après le coup de sifflet final. En seconde période du match disputé à Miami, Olise a manqué deux occasions très nettes. Alors que la France revenait dans le match en portant le score à 4-3, ses erreurs aux 75e et 81e minutes ont coûté la défaite à son équipe. Il a été rapporté que le joueur a pleuré dans le vestiaire.

Le soutien de Deschamps et l'esprit d'équipe

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a réconforté sa star dévastée après le match en le prenant dans ses bras. L'entraîneur a souligné qu'il avait eu une conversation privée avec le joueur et qu'il appréciait grandement sa contribution tout au long du tournoi. Bien que la France soit arrivée comme l'un des favoris, elle a dû se contenter de la quatrième place.

Au cours de ses deux saisons en Bundesliga, Michael Olise a marqué 42 buts et délivré 54 passes décisives, s'imposant comme l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe. Son jeu durant le Mondial a également été de haut niveau, bien qu'il reste encore loin du record historique de 12 passes décisives en Coupe du Monde détenu par Lionel Messi.

Goal.com ajoute qu'après ce tournoi, la valeur marchande d'Olise a encore augmenté. Actuellement, le joueur viserait à quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid et y retrouver son coéquipier en sélection, Kylian Mbappé. Le géant espagnol a déjà commencé à suivre les performances de l'ailier talentueux.