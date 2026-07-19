Tournant historique dans l'industrie aéronautique chinoise : les avions C909 vendus à l'étranger pour la première fois

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Tournant historique dans l'industrie aéronautique chinoise : les avions C909 vendus à l'étranger pour la première fois

L'industrie aéronautique chinoise a franchi une étape importante dans le renforcement de sa position sur le marché mondial. Les avions de ligne régionaux C909, développés par la société chinoise COMAC, ont été vendus pour la première fois à une compagnie aérienne étrangère. Cet accord est considéré comme le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la construction aéronautique chinoise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le site Ixbt.com, la compagnie aérienne cambodgienne Cambodia Airways a signé un contrat officiel avec COMAC pour l'achat de 20 avions C909. Il s'agit du premier cas où des appareils de ce modèle voleront sous pavillon étranger. Selon l'accord, la livraison du premier lot d'avions est prévue à partir du second semestre 2026.

Nouvelles opportunités pour les vols régionaux

L'avion C909, anciennement connu sous le nom d'ARJ21, est le premier avion de ligne régional entièrement développé en Chine. Cet appareil est conçu pour transporter entre 78 et 97 passagers. Son autonomie de vol varie de 2225 km à 3700 km selon la modification, ce qui en fait un choix idéal pour les liaisons court et moyen-courriers.

En intégrant ces nouveaux appareils à sa flotte, Cambodia Airways vise à étendre son réseau de lignes et à augmenter considérablement sa capacité de transport de passagers. Cet achat servira également à renforcer la position du transporteur national cambodgien dans la région.

Un concurrent sérieux pour Boeing et Airbus ?

Bien que le C909 ne puisse pas encore rivaliser pleinement avec les gros porteurs de Boeing et Airbus, il prétend occuper leur place sur le segment régional. Selon COMAC, 186 avions de ce type ont été livrés aux clients à ce jour. Ils sont actuellement utilisés avec succès par plus de dix compagnies aériennes sur plus de 860 lignes.

Les données statistiques confirment également la fiabilité de ce modèle :

  • Les avions effectuent plus de 500 vols par jour ;
  • Ils relient plus de 180 villes à travers le monde ;
  • Plus de 37 millions de passagers ont été transportés au total depuis leur mise en service.
Le projet C909 a obtenu son certificat de type en 2014, et la production en série a débuté en 2017. Ce contrat avec le Cambodge a prouvé une fois de plus que la technologie aéronautique chinoise répond aux normes internationales de sécurité et de qualité. À l'avenir, il est fort probable que l'intérêt pour les avions chinois, plus abordables et efficaces, augmente également sur le marché de l'Asie centrale, y compris en Ouzbékistan.

ChineCOMACAviationC909Cambodge
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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