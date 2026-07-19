Lionel Messi évoque ses adieux : déclaration avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne

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Lionel Messi évoque ses adieux : déclaration avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne

Le monde du football est à l'aube d'un nouvel événement historique. Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a fait une déclaration riche en émotions concernant son avenir avant la finale de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant légendaire, qui affrontera l'Espagne lors du match décisif du tournoi organisé sur les terres nord-américaines, a qualifié ce match de « dernier tango » de sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lionel Messi s'est adressé à ses coéquipiers et à tout le pays sur ses réseaux sociaux, soulignant à quel point cette compétition est importante pour lui. Selon la star originaire de Rosario, le chemin parcouru et l'unité de l'équipe sont plus précieux pour lui que les résultats obtenus. Cette déclaration est interprétée par de nombreux analystes comme un signe d'adieu du joueur à l'équipe nationale.

« Une équipe qui est devenue une famille »

« La meilleure chose de ces années n'a pas été seulement les titres, mais tout le voyage. Être avec ce groupe chaque jour, lutter ensemble, se relever dans les moments difficiles et profiter de chaque étape, voilà ce qui compte », écrit Lionel Messi. Dans son message, il a également exprimé sa gratitude envers le staff technique et les employés de l'équipe, les comparant à une famille unie.

Le succès de l'équipe nationale d'Argentine ces dernières années est lié non seulement aux joueurs talentueux, mais aussi à l'environnement interne solide qui s'est formé depuis 2018. Messi a salué la résilience de son équipe et sa capacité à surmonter ensemble tous les obstacles. Selon lui, quel que soit le résultat de la finale, cette génération a déjà écrit une histoire indélébile.

« Le dernier tango » et les projets futurs

En publiant une photo en collaboration avec adidas, son sponsor de longue date, Lionel Messi a ajouté la légende « The Last Tango ». Cette expression est généralement utilisée dans le monde du sport pour désigner le point final et le plus brillant d'une carrière. Des millions de fans à travers le monde interprètent ces mots comme le dernier match de Messi sur la scène internationale.

La finale contre l'Espagne est pour Lionel Messi non seulement une opportunité de remporter un nouveau titre, mais aussi l'occasion de conclure magnifiquement sa carrière unique. L'équipe nationale d'Argentine tentera de défendre son titre mondial pour la deuxième fois consécutive, un résultat rare dans l'histoire du football.

Rappelons que Lionel Messi a remporté la Copa América et la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, décrochant ainsi tous les trophées majeurs de sa collection. Il est fort probable que la finale à venir soit son dernier match officiel sous le maillot de l'équipe nationale.

Lionel MessiArgentineCoupe du MondeFootballEspagne
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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