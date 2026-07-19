Début des tests de One UI 9 basé sur Android 17 pour le Samsung Galaxy A34

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille activement sur les mises à jour logicielles pour ses smartphones populaires. L'entreprise a commencé de manière inattendue les tests internes de l'interface One UI 9, basée sur le système d'exploitation Android 17, pour le modèle Galaxy A34, qui appartient au segment abordable. Cette étape constitue une phase importante pour assurer le support à long terme de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le célèbre insider Tarun Vats a découvert le premier firmware de test destiné au modèle Galaxy A34 (SM-A346E) sur les serveurs de Samsung. Cette compilation, portant le numéro A346EXXUFGZG8, indique que l'entreprise a officiellement commencé à préparer l'interface de nouvelle génération pour les appareils du marché international. Habituellement, le début de tels processus de test signifie que la présentation d'une version bêta publique approche.

Nouvelles fonctionnalités et intelligence artificielle

One UI 9 promet non seulement des changements visuels, mais aussi des fonctionnalités qui améliorent radicalement l'expérience utilisateur. Selon les informations, l'accent dans la nouvelle interface sera mis sur l'expansion des capacités de l'intelligence artificielle (AI). Cela sera particulièrement utile pour automatiser les tâches quotidiennes et augmenter l'efficacité du système. De plus, les paramètres de sécurité seront encore améliorés avec l'introduction de nouveaux mécanismes de protection des données utilisateur.

Selon ixbt.com, la mise à jour rendra le multitâche plus flexible. Bien que le Galaxy A34 ne soit pas un appareil pliable, les optimisations globales de l'interface One UI 9 permettront aux applications de fonctionner plus rapidement et de manière plus fluide sur ce modèle. Cela permet aux propriétaires de smartphones de milieu de gamme de profiter de capacités logicielles dignes d'un flagship.

Pour l'instant, Samsung n'a pas révélé la date de sortie officielle de One UI 9 pour le Galaxy A34. Cependant, les prédictions de l'insider Tarun Vats se révèlent souvent exactes. Auparavant, il avait prédit avec précision les dates de sortie des séries Galaxy S24 et Galaxy S25, ainsi que l'annonce anticipée de la version bêta de One UI 8.0.

Sur le marché, le modèle Galaxy A34 est très populaire grâce à son rapport qualité-prix. Par conséquent, la mise à disposition de la dernière version d'Android pour ce smartphone est une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Cela confirme une fois de plus l'avantage principal des smartphones Samsung sur leurs concurrents : la garantie d'un support logiciel à long terme.

En conclusion, on peut dire que Samsung s'efforce de développer son écosystème logiciel de manière égale sur tous les types d'appareils. Le début des tests d'Android 17 pour le Galaxy A34 montre que l'entreprise se soucie non seulement de ses flagships coûteux, mais aussi des modèles utilisés par le grand public.