Un projet de porte-conteneurs géant à propulsion nucléaire approuvé aux États-Unis

Une étape importante a été franchie pour rendre le transport maritime plus écologique et efficace. L'American Bureau of Shipping (ABS) a officiellement approuvé le concept d'un porte-conteneurs géant équipé de deux petits réacteurs modulaires, développé par l'institut sud-coréen KRISO. Ce projet devrait marquer une nouvelle ère pour l'utilisation de l'énergie nucléaire dans la flotte marchande civile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le navire de nouvelle génération a une capacité de 15 000 TEU (équivalent vingt pieds) et utilise des réacteurs à sels fondus (Molten Salt Reactor, MSR) comme source d'énergie principale. Selon ixbt.com, cette technologie fonctionne à basse pression, contrairement aux réacteurs des sous-marins traditionnels. Cela réduit considérablement le risque d'explosion en cas d'accident et améliore la sécurité du navire.

Avantages technologiques et mesures de sécurité

Le principal avantage des réacteurs MSR est leur capacité à fonctionner en continu pendant plusieurs années sans ravitaillement ni maintenance complexe. Cela permet aux compagnies maritimes internationales de réduire les coûts de carburant et d'atteindre zéro émission de gaz nocifs. Les réacteurs sont couplés à un système de stockage d'énergie intelligent qui répartit la charge entre le réacteur et les batteries lors des manœuvres.

La conception du navire a été entièrement repensée pour s'adapter à cette nouvelle technologie. L'absence de réservoirs de carburant traditionnels et de cheminées a permis de libérer de l'espace de chargement supplémentaire. Le compartiment du réacteur est situé au centre, la partie la plus sûre de la coque, minimisant les risques de déformation et protégeant le réacteur en cas de collision latérale.

Sécurité de l'équipage et projets futurs

Les auteurs du projet ont également donné la priorité à la santé de l'équipage. Les zones de vie et de travail ont été déplacées vers la proue, aussi loin que possible du compartiment réacteur. Les experts du KRISO ont effectué des tests hydrodynamiques prouvant que le navire peut maintenir une vitesse de 25 nœuds (environ 46 km/h), même par forte houle.

Ce projet est réalisé en collaboration avec Samsung Heavy Industries et l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique (KAERI). Des travaux sont actuellement en cours sur un réacteur spécial nommé MARINA. La prochaine étape consistera à finaliser l'ingénierie détaillée pour l'intégration complète de tous les systèmes dans la coque. Si le projet aboutit, des voies maritimes plus écologiques et économiques pourraient émerger pour les chaînes logistiques mondiales.