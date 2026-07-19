Le Ballon d'Or a-t-il été attribué à Messi avant la finale ?

À l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026 Lionel Messi une information a fait grand bruit. Selon celle-ci, le joueur argentin pourrait être désigné meilleur joueur du tournoi, quel que soit le résultat du match décisif contre l'Espagne.

Cependant, un point crucial demeure : la FIFA n'a pas encore officiellement confirmé que Messi a remporté le Ballon d'Or. Il s'agit donc peut-être d'une information privilégiée, mais pas encore d'un fait établi.

Que disent les rapports non officiels ?

La source The Touchline a indiqué que les experts techniques de la FIFA ont discuté des prix individuels pour la Coupe du Monde 2026 et qu'il est prévu de remettre le Ballon d'Or à Messi.

Les rapports circulant affirment que cette décision resterait inchangée, que l'Argentine gagne ou perde la finale. Toutefois, aucune déclaration officielle ou document de la FIFA ne confirme cette allégation.

La FIFA n'a pas encore annoncé le vainqueur

Selon les informations officielles de la FIFA, les principaux prix individuels de la Coupe du Monde 2026, y compris le Ballon d'Or, sont choisis par les membres du Groupe d'étude technique. Ces experts ont analysé techniquement et statistiquement les 104 matchs du tournoi.

Dans un document publié le 14 juillet, la FIFA n'a pas désigné Messi comme le seul vainqueur, mais l'a présenté comme l'un des principaux candidats aux côtés de Kylian Mbappé, Harry Kane et Jude Bellingham . Il est donc prématuré de conclure que le prix a déjà été attribué à Messi.

Les statistiques de Messi font de lui le favori

À 39 ans, Messi a marqué huit buts et délivré quatre passes décisives lors de la Coupe du Monde 2026. Avec un total de 12 actions décisives, il a été l'un des joueurs clés ayant permis à l'Argentine d'atteindre la finale.

Messi a disputé l'intégralité des matchs de la phase à élimination directe. Malgré deux rencontres prolongées jusqu'aux prolongations, le capitaine est resté sur le terrain pour guider son équipe.

De ce point de vue, Messi est incontestablement le grand favori pour le Ballon d'Or. Mais être favori et avoir officiellement reçu le prix sont deux choses différentes. Les fuites dans le football célèbrent parfois le but avant que la VAR ne l'ait validé.

Le résultat de la finale peut-il changer la décision ?

Les rapports non officiels suggèrent que le résultat de la finale n'affectera pas l'attribution du prix à Messi. Cependant, tant que la FIFA n'a pas annoncé le vainqueur, cette information ne peut être considérée comme une décision garantie.

Le match contre l'Espagne pourrait également influencer l'évaluation finale des experts. Surtout si Messi marque, délivre une passe décisive ou mène l'Argentine vers un deuxième titre consécutif, sa position sera renforcée. Il ne s'agit là que d'un scénario probable basé sur les informations disponibles.

Quand aura lieu la finale Espagne - Argentine ?

La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet au New York-New Jersey Stadium. Le match débutera à 15h00 heure locale. Cela correspond à 00h00 dans la nuit du 19 au 20 juillet heure d'Ouzbékistan.

L'Argentine tentera de remporter un deuxième titre mondial consécutif. L'Espagne, quant à elle, vise une deuxième victoire en Coupe du Monde depuis 2010.

Une seule chose est sûre : Messi est le grand favori du Ballon d'Or. Mais l'information selon laquelle le prix lui serait déjà garanti avant la finale attend toujours une confirmation officielle.

Selon vous, est-il juste que le Ballon d'Or de la Coupe du Monde 2026 soit remis à Messi, quel que soit le résultat de la finale ?