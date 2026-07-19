Lamine Yamal aperçu avec sa petite amie à New York avant la finale

Avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, le joueur de l'équipe nationale espagnole Lamine Yamal a été aperçu à New York avec sa petite amie, Alex Padilla.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit Yamal et Alex Padilla acheter de la nourriture dans un stand de rue. Les utilisateurs discutent activement de cette apparition.

Yamal est actuellement l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe d'Espagne. Ses apparitions en dehors du terrain avant la finale suscitent également l'intérêt des fans.

L'Espagne affrontera l'Argentine lors du match décisif. Yamal est considéré comme l'un des principaux espoirs de son équipe pour cette rencontre.