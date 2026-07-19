Istanbul Başakşehir veut recruter une nouvelle étoile d'Asie centrale

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Istanbul Başakşehir veut recruter une nouvelle étoile d'Asie centrale

Les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev défendant dignement les couleurs de l'Istanbul Başakşehir en Süper Lig turque, les fans de football d'Asie centrale suivent de près les matchs de cette équipe. À leur tour, les dirigeants et les recruteurs du club stambouliote ont commencé à porter une attention particulière aux joueurs de cette région.

Zamin.uz présente les détails des nouvelles cibles de transfert en Asie centrale et les succès des joueurs ouzbeks en Turquie.

L'Istanbul Başakşehir cible un attaquant kazakh de 19 ans

Selon des sources du football kazakh, le club de football Istanbul Başakşehir a exprimé son désir d'acheter l'attaquant de 19 ans de l'équipe d'Ordabasy, Jasulan Amir. Le président d'Ordabasy, Darkhan Kizaybayev, a exprimé ses réflexions et sa position sur les offres reçues pour le transfert du joueur talentueux.

Darkhan Kizaybayev : « Il y a beaucoup d'offres pour Jasulan Amir. Si nous recevons une offre qui satisfait à la fois le club et le joueur, nous l'accepterons certainement. En particulier, jusqu'à présent, le club russe Baltika et le club turc Istanbul Başakşehir ont fait des offres concrètes pour Amir. Nous voulons que Jasulan aide notre équipe à remporter le championnat. Si nous devenons champions, nous participerons à l'UEFA Champions League l'année prochaine. Après cela, le joueur lui-même décidera de son avenir. »

Actuellement, après la 17e journée de la Premier League kazakhe, l'équipe d'Ordabasy est en tête du classement avec 40 points.

Statistiques de Jasulan Amir cette saison

La jeune star a réussi à faire ses débuts non seulement au niveau du club cette saison, mais aussi en équipe nationale :

  • Matchs joués : Il a disputé 17 rencontres lors de la saison en cours de la Premier League kazakhe.

  • Efficacité : Au cours de ces matchs, il a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives.

  • Débuts en équipe nationale : Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale du Kazakhstan en juin lors de matchs amicaux contre l'Arménie et la Hongrie.

Le duo ouzbek, véritables leaders de l'Istanbul Başakşehir

L'intérêt du club turc pour le marché d'Asie centrale n'est pas un hasard, car Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev sont actuellement les figures clés de l'équipe. Leurs statistiques sont reflétées dans le tableau suivant :

Joueur

Matchs en Süper Lig turque

Nombre de buts marqués

Résultats obtenus

Eldor Shomurodov

34 matchs (saison dernière)

22 buts

Meilleur buteur de la Süper Lig turque.

Abbosbek Fayzullayev

20 matchs

3 buts

A réussi une saison de début très prometteuse.

Le succès des joueurs d'Asie centrale en Turquie continue d'ouvrir les portes de l'Europe à de nouveaux talents.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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