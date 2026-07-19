42 millions de livres pour Bruno Fernandes : qu'est-ce qui bloque Galatasaray ?

«Manchester United» Le capitaine Bruno Fernandes est à nouveau au centre des discussions sur le mercato. Selon le journaliste turc Suleyman Rodop, le club anglais aurait fixé un prix étonnamment bas pour le milieu de terrain portugais.

Galatasaray souhaite attirer la star à Istanbul. Cependant, il existe un problème plus important que le montant du transfert : les exigences salariales de Bruno.

«Manchester United» demande 50 millions d'euros

Selon Suleyman Rodop, «Manchester United» pourrait être prêt à vendre Fernandes pour 50 millions d'euros, soit environ 42-43 millions de livres sterling.

Le journaliste a indiqué que les négociations pourraient tourner autour de ce montant. Cependant, ni le club anglais ni les représentants du joueur n'ont confirmé le début de négociations officielles. Par conséquent, cette information doit être considérée comme une rumeur de marché.

Le principal obstacle pour Galatasaray révélé

Le géant turc envisage Bruno comme son nouveau milieu offensif. Mais selon la source, le joueur portugais réclame un salaire net d'environ 20 millions d'euros par an.

Ce montant dépasse largement le budget salarial prévu par Galatasaray. Les rapports précédents indiquaient que le club stambouliote était prêt à offrir environ 10 millions d'euros par an. C'est pourquoi l'écart financier entre les parties constitue le principal obstacle à l'accord.

Bruno veut-il partir ?

Le contrat actuel de Fernandes avec Manchester United court jusqu'en juin 2027. Le club dispose également d'une option pour prolonger d'une saison supplémentaire.

Il a été rapporté précédemment que le joueur avait l'intention de rester à Old Trafford et de diriger l'équipe en tant que capitaine. La direction de Manchester United a également exprimé ouvertement son souhait de le conserver. C'est pourquoi l'information sur le prix de 42 millions de livres ne correspond pas tout à fait à la position officielle du club pour le moment.

Deux accords nécessaires pour un transfert majeur

Pour que Galatasaray puisse obtenir Bruno Fernandes, il doit d'abord s'entendre avec Manchester United sur le montant du transfert. Ensuite, il devra convaincre le joueur de réduire considérablement ses exigences salariales.

Pour l'instant, ce transfert reste une option possible mais extrêmement complexe sur le plan financier. Il n'y a ni offre officielle ni accord — beaucoup de rumeurs circulent sur le marché, mais aucune signature.

La question principale est désormais : Manchester United laissera-t-il vraiment partir son capitaine pour 42 millions de livres, ou cette information n'est-elle qu'un signal envoyé par Galatasaray avant d'entamer les négociations ?