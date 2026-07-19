Kylian Mbappé admet une dure réalité : qu'a-t-il dit à Deschamps ?

L'équipe de France a terminé la Coupe du Monde 2026 sans médaille. Menés 0-4 à la mi-temps lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre, les Français ont réalisé une remontée spectaculaire après la pause, mais n'ont pu éviter la défaite 4-6.

Après le match Kylian Mbappé a vivement critiqué la performance des 45 premières minutes. Le capitaine français s'est exprimé ouvertement sur la défaite, l'attitude de l'équipe et l'héritage de Didier Deschamps.

« Nous avons perdu la tête en première mi-temps »

Mbappé a souligné que la France a joué bien en dessous de son niveau habituel lors de la première période. Les critiques des supporters, estimant que les joueurs n'ont pas honoré le maillot national, sont donc compréhensibles.

« Nous ne sommes que des humains. Mais à ce niveau, nous n'avons pas le droit de commettre de telles erreurs. Nous avons complètement perdu la tête en première mi-temps et l'adversaire nous a donné une leçon », a déclaré Mbappé.

L'Angleterre a marqué quatre buts sans réponse avant la pause. Bukayo Saka a réalisé un triplé, devenant le héros principal de cette petite finale.

La France a totalement changé après la pause

En seconde période, les Français ont intensifié leur pressing offensif sur la défense anglaise. Mbappé a marqué deux fois, lançant la révolte de son équipe.

Bien que la France ait réduit le score à 4-3, elle a encaissé deux buts supplémentaires dans les dernières minutes. Finalement, l'Angleterre s'est imposée 6-4 et a remporté la médaille de bronze de la Coupe du Monde.

« En seconde période, nous sommes redevenus des joueurs de haut niveau. Nous avons joué comme des machines sur le plan mental. Mais nous n'avons pas réussi à gagner », a confié le capitaine français.

Mbappé s'est exprimé comme s'il s'excusait auprès de Deschamps

Selon Mbappé, les joueurs voulaient remporter cette médaille de bronze avant tout pour Didier Deschamps, qui disputait son dernier match à la tête de l'équipe nationale.

Il a admis que la performance décevante de la première mi-temps pouvait paraître comme un manque de respect envers l'entraîneur. Cependant, il a insisté sur le fait que les joueurs n'avaient aucune mauvaise intention.

« Nous voulions obtenir ce résultat, avant tout pour lui. Ce match ne ternira en rien l'héritage de Didier Deschamps. »

Deschamps dirigeait l'équipe de France depuis 2012. Sous sa houlette, l'équipe a été championne du monde en 2018, finaliste de la Coupe du Monde 2022 et a remporté la Ligue des Nations de l'UEFA. Le match contre l'Angleterre était le dernier de ses 14 années de mandat.

Mbappé écrit l'histoire malgré la défaite

Kylian Mbappé a porté son total de buts à 10 lors de cette Coupe du Monde 2026 grâce à son doublé. Avant la finale, il devance Lionel Messi de deux buts dans la course au Soulier d'Or.

De plus, le total de buts de l'attaquant français en Coupes du Monde a atteint 22 unités. Il a dépassé le record de 21 buts de Messi, devenant le meilleur buteur de l'histoire des phases finales.

Mbappé a établi un record personnel, mais ses propos montrent que ce résultat n'atténue pas la douleur de la défaite. La France repart sans médaille et Deschamps termine son long mandat sur une note amère.

Selon vous, peut-on considérer les 14 années de Deschamps à la tête de la France comme un succès ?