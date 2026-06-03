Le crossover Fiat Grizzly dévoilé comme le grand frère de la Grande Panda

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Le crossover Fiat Grizzly dévoilé comme le grand frère de la Grande Panda

Fiat a officiellement dévoilé son nouveau modèle Grizzly. Ce véhicule est une version plus grande de la Grande Panda et vise à renforcer la position de la marque dans le segment C européen crucial. Dans le cadre du renouvellement stratégique de Stellantis, ce modèle sera commercialisé fin d'année en deux types de carrosserie : un SUV classique et un Fastback sportif. Autocar.co.uk rapporte .

Selon le PDG de Fiat, Olivier François, ce crossover familial abordable est destiné aux trois marchés clés de la marque : l'Europe, l'Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique. Bien que le Grizzly complète la famille Panda et Grande Panda, il s'agit d'un véhicule d'une toute nouvelle catégorie visant à augmenter les revenus et le prestige de Fiat.

Le nouveau crossover est construit sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, ce qui le rend techniquement proche de modèles comme le Citroën C3 Aircross et le Vauxhall Frontera. Cependant, le Grizzly est légèrement plus grand que ses rivaux, atteignant 4,5 mètres de long, contre un peu moins de 4,4 mètres pour le C3 Aircross et le Frontera.

En termes de spécifications, le Grizzly offre aux acheteurs plusieurs choix, à l'instar de la Grande Panda : des versions essence, hybride et 100 % électrique seront disponibles. Cela s'inscrit dans la stratégie de Fiat visant à élargir sa part sur le marché des voitures abordables.

Fiat prévoit également d'autres nouveautés. Celles-ci incluent une micro-voiture quatre places positionnée au-dessus de la Topolino basée sur la Citroën Ami, ainsi qu'une nouvelle citadine électrique au style inspiré de la Panda originale des années 1980. Ces véhicules électriques abordables devraient être produits à l'usine Stellantis de Pomigliano en Italie.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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