394 ch et 1100 km d'autonomie : Prototype hybride du Lada Azimut en développement

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394 ch et 1100 km d'autonomie : Prototype hybride du Lada Azimut en développement

AvtoVAZ prévoit de lancer les ventes du nouveau crossover Lada Azimut au quatrième trimestre 2026. Cela a été annoncé par le PDG de l'entreprise, Maxim Sokolov, dans une interview accordée à TASS. Selon lui, la production du modèle devrait débuter le trimestre prochain, les premiers véhicules devant être livrés aux concessionnaires d'ici la fin de l'année. Ixbt.com rapporte cette information. actualités rapporte.

Sokolov a également précisé qu'un prototype hybride du Lada Azimut pourrait être dévoilé d'ici la fin de 2026. Bien que tous les développements prometteurs n'atteignent pas la production en série, les spécialistes visent à évaluer le potentiel futur du modèle grâce à ce prototype. Les spécifications techniques de la nouvelle version hybride ont déjà été divulguées.

Le futur Lada Azimut hybride se distinguera par un système AWD, un groupe motopropulseur de 394 ch et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Plus important encore, le véhicule pourra parcourir 1100 km avec un seul plein et une seule charge. Cette performance marque une toute nouvelle étape pour la marque russe.

En outre, AvtoVAZ envisage d'étendre son programme d'abonnement automobile. Actuellement, ce service est disponible pour la Lada Vesta, mais à l'avenir, la Lada Largus, la Lada Iskra et le nouveau crossover Lada Azimut pourraient également figurer sur la liste. Des informations antérieures indiquaient également que des systèmes de pilote automatique et d'IA feraient leur apparition dans les véhicules Lada.

Lada AzimutAvtoVAZHybrideCrossoverAutomobile
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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