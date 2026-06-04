8 000 kilomètres au volant d'une BMW Série 3 de 2005 : Peut-on utiliser une classique au quotidien ?

Cela fait exactement vingt ans que je n'avais pas effectué d'essai longue durée sur une voiture fabriquée en 2005. Aujourd'hui, nous sommes face à une légende de cette époque : le coupé BMW 330Ci de la génération E46. Cette voiture n'a rien perdu de son charme et reste aussi impressionnante qu'à ses débuts. Sous le capot, on trouve un moteur atmosphérique 6 cylindres de 3,0 litres développant 228 ch à 5 900 tr/min et 332 Nm de couple à 3 500 tr/min. C'est ce que rapporte Autocar.co.uk. rapport .

Cette BMW 330Ci est équipée d'une boîte manuelle à six vitesses, d'une propulsion arrière et d'une direction assistée hydraulique. Contrairement aux voitures modernes, elle dispose d'un vrai bouton pour le volume audio et ne vous agace pas avec des alertes intrusives lorsqu'elle ne lit pas les panneaux. Cet exemplaire de 89 000 miles (env. 143 000 km) a été acheté sur eBay pour 8 990 £, avec plusieurs milliers de livres supplémentaires investis dans des équipements modernes.

La voiture a été dotée de l'intégration smartphone, d'une caméra de recul, de dashcams, d'un traceur GPS, d'une surveillance des angles morts et d'un affichage tête haute (HUD). Malgré cela, l'expérience de conduite de cette BMW 330Ci vieille de 20 ans reste inchangée. À côté des véhicules électriques modernes, elle paraît assez compacte. Bien que longue de 4,5 mètres, sa largeur inférieure à 1,8 mètre la rend très maniable dans les rues étroites.

À l'intérieur, la qualité des matériaux et l'ergonomie restent excellentes. Bien que les sièges électriques montrent quelques signes d'usure, ils conservent un bon confort et un maintien optimal. Le volant se règle parfaitement et toutes les commandes principales sont idéalement placées. Plus important encore, il y a un emplacement dédié pour la clé de contact : c'est l'un des derniers vrais classiques conçus pour les puristes.