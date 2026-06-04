Ford lancera cinq modèles inspirés du rallye en Europe d'ici 2029

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Ford lancera cinq modèles inspirés du rallye en Europe d'ici 2029

Ford a annoncé une offensive majeure en lançant cinq nouveaux modèles de voitures sur les marchés britannique et européen d'ici 2029. Ces nouveaux modèles sont développés en s'appuyant sur le riche héritage de la marque en rallye et visent à reconquérir les acheteurs de la région. La nouvelle gamme couvre les segments B et C, comprenant un SUV style Bronco, une petite citadine électrique et des crossovers construits sur une plateforme Renault. Autocar.co.uk rapporte .

La société a également confirmé l'extension de sa gamme de véhicules utilitaires avec le nouveau fourgon Transit City ainsi que le pickup haute performance Ranger Super Duty. Bien que Ford ait dominé les classements des ventes pendant des décennies avec des modèles comme la Fiesta et la Focus, sa part de marché avait légèrement diminué ces dernières années. Cela était dû à l'arrêt de la production de ces modèles et à la reconversion des usines pour les crossovers électriques Explorer et Capri basés sur la plateforme du groupe Volkswagen.

Jim Baumbick, président de Ford Europe, a exprimé sa confiance dans l'avenir de la marque dans la région, déclarant : « Nous ne sommes pas ici seulement pour concurrencer, nous sommes ici pour gagner. » La nouvelle stratégie, nommée « Ready Set Ford », met l'accent sur les atouts de la marque dans la création de véhicules tout-terrain et haute performance. Le design et les caractéristiques de conduite des voitures sont façonnés dans l'esprit de la course de rallye.

Un SUV compact, produit à l'usine de Valence à partir de 2028, revêt une importance particulière dans la nouvelle gamme. Ce véhicule fera partie de la famille mondiale Bronco et devrait être construit sur la même plateforme K2 que le Ford Kuga. Selon le PDG de Ford, Jim Farley, l'entreprise vise à transformer le nom Bronco d'un modèle unique en une marque mondialement reconnue.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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