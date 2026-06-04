Ford revient sur le marché européen : Fiesta, Bronco et nouveaux crossovers

Ford a annoncé qu'il lancerait cinq nouveaux modèles pour les marchés du Royaume-Uni et de l'Union européenne au cours des quatre prochaines années. La gamme comprendra une nouvelle berline compacte électrique qui devrait raviver le nom légendaire Fiesta. Jim Baumbick, responsable de la division voitures particulières de Ford en Europe, a promis que les nouveaux modèles offriraient une dynamique de conduite digne du riche patrimoine de la marque. Selon Autocar.co.uk rapporte .

La nouvelle gamme de modèles comprendra un SUV multi-énergie dans le style Bronco, un crossover construit sur une plateforme Renault et deux crossovers hybrides rechargeables dont la production est prévue en partenariat avec Geely. Bien que Ford ait dominé les classements des ventes en Europe pendant des décennies avec des modèles comme la Fiesta et la Focus, l'entreprise a perdu des parts de marché ces dernières années après avoir arrêté la production de ces modèles.

La stratégie renouvelée de l'entreprise cible les segments B et C, qui représentent 80 % des ventes régionales. Tous les nouveaux modèles auront une longueur comprise entre 4,0 et 4,65 mètres. L'une des vedettes de la nouvelle gamme est un SUV compact, qui fera partie de la famille Bronco qui a connu le succès sur le marché américain. Ce modèle sera produit aux côtés du Kuga dans l'usine Ford de Valence à partir de 2028.

De plus, la production d'une nouvelle berline compacte électrique et d'un crossover est prévue pour 2028 en collaboration avec Renault. Ils seront basés sur la plateforme RGMP Small utilisée dans les modèles Renault 5 et Nissan Micra. Les représentants de Ford soulignent que ces véhicules se distingueront par un design unique et des caractéristiques de conduite de style rallye.