« Pourquoi ai-je pleuré devant le miroir en pensant que j'étais laide » — Zuhra Soliyeva se souvient de ses jours difficiles

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« Pourquoi ai-je pleuré devant le miroir en pensant que j'étais laide » — Zuhra Soliyeva se souvient de ses jours difficiles

Dans l'une de ses interviews, l'actrice Zuhra Soliyeva s'est exprimée avec sincérité sur les débuts de sa carrière artistique et les tourments émotionnels qu'elle a traversés. Elle a confié qu'à son entrée dans le monde de l'art, elle manquait cruellement de confiance en elle.

Zuhra Soliyeva a rappelé qu'elle venait de Samarcande et qu'elle avait grandi choyée par sa famille. Selon l'actrice, la vie dans la capitale et le début de son parcours créatif n'ont pas été faciles pour elle.

« J'aurais pu repartir. Je suis une fille gâtée, je n'ai manqué de rien à la maison. Il y a eu des jours où je regardais dans le miroir et je pleurais en me demandant pourquoi j'étais si laide. J'ai même pensé à rentrer chez moi », a déclaré l'actrice.

Cependant, un tournant a marqué sa vie par la suite. Zuhra Soliyeva a expliqué que sa participation au projet « Otalar so‘zi » lui a donné une grande motivation.

« J'ai joué la scène quand le réalisateur m'a demandé de pleurer. Ils ont alors dit : “Voilà une actrice !” C'est à ce moment-là que j'ai eu confiance en moi pour la première fois et que je me suis dit : “Donc, je suis une bonne actrice” », s'est souvenue l'artiste.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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