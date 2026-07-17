Le maillot de Pelé vendu pour 4,88 millions de dollars : des numéros découpés dans des sacs

Le célèbre maillot bleu numéro 10, porté par la légende du football brésilien et mondial Pelé lors de la finale de la Coupe du Monde 1958, a été adjugé lors de la prestigieuse vente aux enchères Sotheby's à New York pour un montant record de 4,88 millions de dollars (environ 4,3 millions d'euros). Ce prix place cette tunique à la deuxième place des maillots de sport les plus chers de l'histoire des enchères.

Zamin.uz présente les détails fascinants sur l'histoire de la création de ce maillot légendaire, son parcours d'un demi-siècle et les raisons pour lesquelles il était bleu.

Les maillots de football les plus chers au monde : le duel entre Pelé et Maradona

Ce maillot de Pelé a suscité un véritable engouement parmi les collectionneurs de sport. Il ne reste désormais derrière qu'un seul détenteur de record parmi les maillots de football vendus aux enchères :

Joueur Compétition et année Prix de vente Vente aux enchères et année Diego Maradona Quart de finale de la Coupe du Monde 1986 (match contre l'Angleterre, but de la « Main de Dieu ») Plus de 8,1 millions d'euros Sotheby's, 2022 Pelé Finale de la Coupe du Monde 1958 (match contre la Suède, premier titre de champion du Brésil) 4,88 millions de dollars (~4,3 millions d'euros) Sotheby's, 2026

Des numéros découpés dans des sacs et l'histoire du maillot bleu

Lors de la finale de la Coupe du Monde 1958 en Suède, le port du maillot bleu par l'équipe nationale du Brésil était une mesure obligatoire.

Le fait est que l'équipe hôte, la Suède, jouait également traditionnellement en jaune. Après que les organisateurs ont exigé que les Brésiliens renoncent à leur tenue jaune, l'équipe a dû préparer en urgence des maillots bleus.

Un fait curieux de cette époque : En 1958, la fabrication des tenues de sport n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. Les joueurs brésiliens ont cousu eux-mêmes l'emblème de la confédération brésilienne de football et les numéros au dos sur leurs maillots. Le tissu jaune utilisé pour les numéros avait été découpé dans des sacs servant à transporter le matériel sportif.

C'est précisément avec ce maillot bleu numéro 10 cousu main que Pelé, âgé de 17 ans, a marqué deux buts contre la Suède en finale, offrant au Brésil son premier titre de champion du monde. Ce match s'est terminé sur une victoire des Brésiliens 5-2.

Le voyage d'un demi-siècle du maillot

Le parcours de cette tunique légendaire jusqu'à la vente aux enchères de New York a été riche en événements intéressants :

Le numéro 10 par hasard : Juin 1958.

Au début de la compétition, c'est Dida qui portait le numéro 10. Mais après que Pelé ait marqué un but lors du troisième match de groupe contre l'URSS et intégré l'équipe, une erreur technique a fait que ce maillot a été attribué à Pelé.

Cadeau à un ami : Juillet 1958.

Pelé et Dida partageaient la même chambre. À la fin de la compétition, Pelé a offert ce maillot historique à son coéquipier et ami Dida.

Don au musée : 1993.

Dida a transmis ce maillot à sa famille, et des années plus tard, il a été offert au Musée du Sport de sa ville natale, Maceió.

Première vente aux enchères : 2004.

Le musée a vendu ce maillot via la maison Christie's, et il est resté longtemps dans une collection privée.

Nouveau record : Juillet 2026.

Des années plus tard, le maillot légendaire a été vendu pour 4,88 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Le nouvel acquéreur a préféré garder l'anonymat.

Garantie d'authenticité

Il était crucial de prouver que cet objet historique de grande valeur n'était pas un faux. La maison de vente Sotheby's a pleinement garanti l'authenticité de ce maillot. L'authenticité de la tunique a été officiellement confirmée non seulement par son premier propriétaire, Dida, mais aussi par trois autres membres légendaires de cette équipe championne : Nilton Santos, Orlando Peçanha et Mário Zagallo également.