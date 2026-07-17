Guardiola sur Klopp : « Il me rendait fou en changeant de tactique »

Pep Guardiola a révélé l'adversaire le plus complexe qu'il ait affronté au cours de sa carrière d'entraîneur. Le technicien catalan n'a pas choisi Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, ni l'un de leurs anciens mentors, mais Jürgen Klopp, qui lui a opposé une résistance acharnée en Angleterre pendant des années.

« Il changeait de système toutes les 20 minutes »

Dans une récente interview, Guardiola a admis que l'ancien manager de Liverpool était l'entraîneur qui lui avait posé le plus de problèmes tactiques.

« Jürgen Klopp a été mon plus grand rival de toute ma carrière. Cet homme pouvait changer de système tactique toutes les 20 minutes. Il me rendait fou », a déclaré Guardiola, selon le journal AS.

Cette réflexion montre que les équipes de Klopp ne se contentaient pas d'un pressing haut et de contre-attaques rapides. Le technicien allemand modifiait la structure en plein match, forçant son homologue à chercher constamment de nouvelles solutions.

Une rivalité inoubliable dans le football anglais

Lorsque Guardiola a pris les rênes deManchester Cityen 2016, Klopp était déjà en poste à Liverpool. Ainsi, les deux entraîneurs ont instauré l'une des plus grandes rivalités du football anglais pendant près de huit ans.

D'un côté, le football de Guardiola, basé sur la possession, le jeu de position et le déplacement de l'adversaire par les passes ; de l'autre, le style de Klopp, axé sur un pressing intense, la vitesse et une grande activité physique.

Klopp a dirigé Liverpool d'octobre 2015 à mai 2024. Ses neuf années au club sont entrées dans l'histoire avec des titres en Premier League et en Ligue des champions.

Pourquoi Klopp donnait-il autant de fil à retordre à Guardiola ?

Les équipes de Guardiola cherchent généralement à contrôler le match et à anticiper les mouvements de l'adversaire. Klopp, lui, pouvait modifier rapidement la direction du pressing, le positionnement des joueurs et la manière d'attaquer selon la situation sur le terrain.

C'est pourquoi Liverpool pouvait changer de visage au cours d'un même match : presser haut dans une situation, puis fermer l'axe et attendre des espaces pour contre-attaquer les minutes suivantes.

La description de Guardiola, « il changeait de système toutes les 20 minutes », fait référence à cette flexibilité tactique de Klopp.

Guardiola clôture une décennie à City

Manchester City a officiellement annoncé le 22 mai 2026 que Guardiola quitterait son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Après dix ans au club et 20 trophées majeurs, il est devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire de City.

Bien que Guardiola ait prolongé son contrat jusqu'à l'été 2027 en 2024, il a décidé de partir un an avant l'échéance. Après son départ de Manchester City, il continuera à travailler au sein du City Football Group en tant qu'ambassadeur mondial et conseiller technique.

La mission de Klopp a également changé

Jürgen Klopp occupe le poste de Head of Global Soccer chez Red Bull depuis janvier 2025. Il est chargé de définir l'orientation stratégique des clubs du réseau, de développer les talents et de façonner la philosophie footballistique globale.

Ainsi, les deux entraîneurs qui se sont affrontés pendant des années sur le bord du terrain se sont pour l'instant éloignés de la gestion quotidienne des clubs. Mais les aveux de Guardiola confirment une fois de plus que leur rivalité occupera une place particulière dans l'histoire du football.

Selon vous, lequel de Guardiola ou Klopp a eu le plus d'impact sur la tactique du football ?