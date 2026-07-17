Un orage perturbe le plan de l'Argentine pour la finale

Le départ de l'équipe nationale d'Argentine pour le New Jersey avant la finale de la Coupe du Monde 2026 a été retardé. En raison d'un violent orage à Atlanta, l'équipe de Lionel Scaloni n'a pas pu décoller à l'heure prévue et les joueurs ont dû rester à l'hôtel.

Vols suspendus à l'aéroport d'Atlanta

Selon The Sun, la délégation argentine devait s'envoler d'Atlanta vers New York jeudi. Cependant, en raison de fortes pluies et de conditions météorologiques dangereuses, les vols à l'aéroport international Hartsfield-Jackson ont été temporairement suspendus.

En conséquence, les joueurs, le staff technique et les membres de l'équipe sont restés dans un hôtel d'Atlanta. Ce retard pourrait également affecter le programme d'entraînement de l'Argentine avant la finale.

Le temps de préparation pourrait être réduit

L'Argentine avait battu l'Angleterre 2-1 lors de la demi-finale disputée à Atlanta le 15 juillet. Après le match, l'équipe est restée en ville pour effectuer des séances de récupération.

Les hommes de Scaloni prévoyaient d'arriver plus tôt sur le lieu de la finale pour s'adapter aux nouvelles conditions. Mais en raison du retard du vol, la durée prévue pour la dernière séance d'entraînement complète risque d'être réduite.

L'équipe nationale d'Espagne, quant à elle, serait déjà arrivée dans le New Jersey pour entamer sa préparation avant le match décisif. Cette situation pourrait offrir un léger avantage organisationnel à l'équipe de Luis de la Fuente avant la finale.

La météo affectera-t-elle la finale ?

Pour les Argentinsla tâche principale est d'arriver à New Jersey le plus rapidement possible et de gérer au mieux la condition physique des joueurs après ce retard de vol.

Pour l'instant, il n'y a aucune information indiquant que les problèmes météorologiques affecteront directement la finale elle-même. Cependant, dans une situation où chaque heure compte avant le match décisif, cet obstacle imprévu a bouleversé le programme de l'équipe.

La finale aura lieu le 19 juillet

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium, le MetLife Stadium, à East Rutherford. Le stade n'est pas situé dans la ville de New York, mais dans l'État du New Jersey.

L'Argentine visera un deuxième titre mondial consécutif, tandis que l'Espagne tentera de remporter la deuxième Coupe du Monde de son histoire.

À la veille de la finale, le premier test pour l'équipe de Scaloni n'est pas l'adversaire, mais l'orage à Atlanta. La question principale est désormais : dans quelle mesure le vol retardé affectera-t-il la préparation de l'Argentine pour le match décisif ?