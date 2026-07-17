Les exigences pour les demandes de Green Card seront renforcées

Les exigences pour les demandeurs de Green Card aux États-Unis seront durcies. La nouvelle procédure devrait entrer en vigueur le 18 septembre. Selon celle-ci, la probabilité qu'un demandeur dépende de l'aide sociale de l'État à l'avenir sera évaluée individuellement.

Lors de l'examen de la demande, l'utilisation antérieure de l'aide sociale, l'âge, la santé et la situation familiale seront pris en compte. Les revenus, les biens, les capacités financières, l'éducation, la profession et l'expérience professionnelle seront également évalués.

Si l'on conclut qu'un demandeur pourrait avoir besoin de l'aide de l'État à l'avenir, la délivrance de la Green Card pourrait être refusée. Cette évaluation est effectuée individuellement pour chaque demande.

Cette procédure est liée à la règle américaine appelée « public charge ». Elle prévoit d'évaluer si la personne demandant le droit de résidence permanente est capable de subvenir à ses besoins financiers.