Record de l'Atlético en finale de la Coupe du Monde 2026 : 10 représentants du club

Le nom du club comptant le plus grand nombre de joueurs lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne est connu. Dix représentants de l'Atlético font partie des effectifs des finalistes.

Six joueurs avec l'Argentine, quatre avec l'Espagne

Selon les informations officielles du club madrilène, six joueurs liés à l'Atlético figurent dans l'équipe d'Argentine :

Juan Musso ;

Nahuel Molina ;

Julián Álvarez ;

Giuliano Simeone ;

Thiago Almada ;

Nico González.

Côté espagnol, Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill et Alejandro Grimaldo se préparent pour la finale.

Ainsi, quelle que soit l'équipe victorieuse, des joueurs de l'Atlético remporteront la Coupe du Monde.

Un résultat vieux d'un siècle égalé

L'Atlético a souligné dans son communiqué qu'un tel nombre de joueurs issus d'un même club en finale du Mondial n'avait pas été observé depuis 1934.

Les Madrilènes deviennent également le club le plus représenté lors d'une troisième finale de Coupe du Monde consécutive. En 2018 et 2022, quatre joueurs de l'Atlético avaient participé aux rencontres décisives.

Huit joueurs du FC Barcelone en finale

Le FC Barcelone occupe la deuxième place en nombre de représentants parmi les finalistes. Huit joueurs du club catalan dans l'effectif espagnol — Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et Lamine Yamal — lutteront pour la Coupe du Monde.

Le FC Barcelone égale ainsi son résultat de 2010. À l'époque, huit joueurs du club avaient été sacrés champions du monde avec l'Espagne.

Un club, deux rêves

Si l'Espagne gagne, les quatre représentants espagnols de l'Atlético seront champions du monde pour la première fois. Si l'Argentine conserve son titre, Molina, Álvarez et Almada fêteront leur deuxième sacre, tandis que Musso, Simeone et González remporteront le trophée pour la première fois.

Le match décisif entre l'Argentine et l'Espagne aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey.

Selon vous, quel joueur de l'Atlético sera le héros décisif de cette finale ?