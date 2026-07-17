Olise va-t-il remplacer Vinícius ? Le Real Madrid discute d'un transfert majeur

Le Real Madrid pourrait réaliser l'un des plus gros transferts du football européen lors du mercato estival. Les Madrilènes souhaitent recruter la star du Bayern Munich, Michael Olise, et pour financer l'opération, Vinícius Júniorpourrait être vendu.

Olise ne cache pas son désir de rejoindre le Real

Selon L'Équipe, le joueur français de 24 ans a confié à son entourage son souhait de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid.

Olise se serait renseigné sur l'ambiance au sein du club auprès de joueurs madrilènes comme Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni durant la Coupe du Monde. La direction du Real pourrait lancer les manœuvres pour ce transfert après la fin du tournoi.

Pourquoi l'avenir de Vinícius est-il en question ?

La source indique que le contrat actuel de Vinícius Júnior avec le Real Madrid expire à l'été 2027. L'attaquant brésilien n'a pas encore signé de prolongation.

Si Vinícius n'accepte pas les conditions financières proposées par le club, les Madrilènes pourraient envisager de le vendre cet été pour éviter de le perdre gratuitement. Les fonds issus de ce transfert serviraient à financer l'arrivée coûteuse d'Olise.

Quelle est la valeur des deux joueurs ?

Transfermarkt évalue Michael Olise à 150 millions d'euros et Vinícius Júnior à 140 millions d'euros. Cependant, la valeur marchande n'est pas le prix de transfert officiel ; le Bayern pourrait exiger une somme bien plus élevée.

Joueur Club Valeur marchande Michael Olise Bayern Munich 150 M€ Vinícius Júnior Real Madrid 140 M€

Selon L'Équipe, le transfert d'Olise pourrait atteindre 200 à 250 millions d'euros. Si cela se concrétise, ce serait l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football.

Le Bayern ne se laissera pas faire

Le contrat d'Olise avec le club munichois court jusqu'au 30 juin 2029. Par conséquent, le Bayern est en position de force et n'a aucune intention de laisser partir l'un de ses joueurs clés à bas prix.

Le joueur français évolue principalement sur l'aile droite. Son arrivée pourrait créer un nouveau duo avec Kylian Mbappé dans l'attaque du Real et modifier le jeu sur les ailes.

Aucune négociation officielle confirmée

Pour l'instant, ces informations restent au stade de rumeurs. Le 20 juin, le Real Madrid a officiellement déclaré n'avoir eu aucun contact direct ou indirect avec Olise, ses représentants ou ses proches.

Cependant, les nouvelles informations de L'Équipe suggèrent que l'intérêt madrilène est sérieux et que le club pourrait lancer une opération d'envergure après la Coupe du Monde.

La question principale dépend désormais de la réaction de Vinícius face à une nouvelle offre et du montant exigé par le Bayern pour Olise.

Selon vous, serait-il judicieux pour le Real Madrid de vendre Vinícius pour recruter Michael Olise ?