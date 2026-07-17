Shakira fait l'éloge de Messi et mentionne Antonela

La victoire dramatique de l'Argentine contre l'Angleterre n'a pas laissé indifférentes les stars latino-américaines. La célèbre chanteuse Shakira a souligné que Lionel Messi, même à 39 ans, reste une figure décisive du football mondial.

« Ce que fait Messi est incroyable »

Sur ses réseaux sociaux, Shakira a souligné que derrière le succès de Messi se cachent, au-delà du talent, une immense discipline et un dévouement total à sa profession.

« Ce que fait Messi est vraiment incroyable ! Cela montre les valeurs d'une personne profondément dévouée et disciplinée dans son travail », a écrit la chanteuse.

Selon elle, le capitaine argentin prouve par son jeu que l'âge et les difficultés ne définissent pas les capacités d'un individu.

« Il lutte contre le temps et les obstacles, prouvant que ce n'est pas l'âge ou les opinions des autres qui définissent une personne, mais qui elle est vraiment », a déclaré Shakira.

Pourquoi Antonela Roccuzzo a-t-elle été mentionnée ?

Dans son message, Shakira a également mentionné l'épouse de Messi, Antonela Roccuzzo. Pour la chanteuse, le soutien d'un proche est essentiel pour atteindre de grands résultats.

« Avoir une femme comme Antonela Roccuzzo à ses côtés lui donne force et inspiration », a écrit Shakira.

Antonela a suivi la demi-finale Argentine-Angleterre depuis le stade. Après le match, elle a célébré avec ses enfants la qualification de l'équipe pour sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive.

Messi a fait basculer le match dans les dernières minutes

L'Angleterre avait ouvert le score en demi-finale et conservé l'avantage pendant longtemps. Cependant, en fin de match, l'Argentine a intensifié la pression et a marqué deux fois.

Bien qu'il n'ait pas marqué, Messi a délivré deux passes décisives cruciales. Les actions du joueur de 39 ans en fin de match ont offert à son équipe une victoire 2-1 et une place en finale.

L'hommage de Shakira se concentre sur cet aspect : malgré son âge, Messi continue d'influencer le résultat, même lors des matchs sous haute pression.

Le dernier test contre l'Espagne

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Le match décisif aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium à East Rutherford, aux États-Unis.

L'Argentine vise un deuxième titre consécutif et le quatrième de son histoire. L'Espagne, quant à elle, tentera de remporter le trophée pour la première fois depuis 2010.

Messi est devenu le héros du match sans marquer en demi-finale. La question est désormais : pourra-t-il afficher la même détermination et le même talent en finale ?