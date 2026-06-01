La proposition de Yulduz Usmanova au président suscite des débats en ligne

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La proposition de Yulduz Usmanova au président suscite des débats en ligne

Une cérémonie de remise des prix d'État aux représentants de la culture et des arts se déroule au Centre international des congrès, en présence du président Shavkat Mirziyoyev. Lors de l'événement, l'artiste du peuple d'Ouzbékistan, Yulduz Usmanova, a partagé ses réflexions.

Dans une interview accordée à Darakchi.uz, la chanteuse a été interrogée sur ses propositions pour le chef de l'État. Yulduz Usmanova a mis l'accent sur la promotion de la musique nationale.

L'artiste a souligné que si les interprètes chantaient au moins quelques maqoms lors des mariages une fois les invités installés, cela pourrait accroître l'intérêt de la jeune génération pour l'art national.

« Il l'a dit lui-même : qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand groupe lors des mariages, si quelques maqoms sont chantés après que les invités se soient assis, cela restera dans l'oreille des jeunes. Au début, cela peut les agacer, mais ensuite ils s'y habituent. Et quand ils vieillissent, ils se souviennent : 'c'était comme ça à notre époque' », a déclaré Yulduz Usmanova.

Yulduz UsmanovaOuzbékistanCultureMusiqueMaqom
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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