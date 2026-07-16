Messi s'exprime fermement après la victoire contre l'Angleterre

L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive après avoir battu l'Angleterre de manière spectaculaire en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Lionel Messi a souligné que cette victoire n'était pas un résultat ordinaire, affirmant que son équipe avait été supérieure sur le plan footballistique.

« Nous ne leur avons pas donné cette chance »

Dans une interview accordée à TyC Sports, Messi a admis qu'il était conscient que l'équipe aurait fait face à de vives critiques si l'Argentine avait perdu.

« Si nous avions perdu contre l'Angleterre, cela aurait suscité une énorme polémique. Nous ne leur avons pas donné cette chance », a déclaré le capitaine argentin.

Messi a également ressenti la pression entourant le match et la rivalité historique entre les deux pays. Cependant, il a affirmé que la réponse principale sur le terrain a été donnée par le football.

« Nous savions que nous étions supérieurs à l'Angleterre sur le plan footballistique », a-t-il ajouté.

L'Angleterre était très proche de la finale

L'Angleterre a ouvert le score en demi-finale. Anthony Gordon a marqué à la 55e minute, Thomas Tuchel a pris l'avantage avec son équipe.

Cependant, l'Argentine a exercé une forte pression en fin de match. Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, et Lautaro Martínez, entré en jeu, a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel.

Messi a été impliqué dans les deux buts

À 39 ans, Messi n'a pas marqué en demi-finale, mais il a délivré deux passes décisives cruciales pour son équipe.

Il a d'abord servi Enzo Fernández à l'extérieur de la surface. Ensuite, il a adressé un centre précis depuis l'aile droite, permettant à Lautaro Martínez de marquer de la tête.

Ce résultat démontre une fois de plus la capacité de Messi à changer le cours d'un match par une décision et une passe précise, au-delà de ses buts.

La victoire a une signification particulière pour l'Argentine

Les rencontres entre l'Argentine et l'Angleterre sont toujours marquées par une grande intensité. Messi a reconnu les facteurs historiques, mais a précisé que l'équipe ne pensait qu'à la victoire sur le terrain.

L'Argentine n'a pas paniqué lorsque l'Angleterre menait au score. Les joueurs de Lionel Scaloni ont continué à attaquer jusqu'aux dernières minutes, se sortant une fois de plus d'une situation difficile.

Place à la finale contre l'Espagne

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026 le 19 juillet. L'équipe de Lionel Scaloni tentera de remporter son deuxième titre consécutif et le quatrième de son histoire.

L'Espagne a battu la France 2-0 pour atteindre la finale du Mondial pour la deuxième fois. Le match décisif aura lieu à East Rutherford, aux États-Unis.

Les mots fermes de Messi après la victoire contre l'Angleterre montrent l'état d'esprit avec lequel l'Argentine aborde la finale. Mais un défi encore plus difficile les attend face à l'Espagne, l'équipe ayant encaissé le moins de buts du tournoi.

Selon vous, Messi contre l'Espagnesera-t-il encore la figure décisive lors de la finale ?