La plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétaires

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La plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétaires

Le réseau social X (anciennement Twitter), appartenant à Elon Musk, a annoncé des mesures strictes pour protéger les droits d'auteur et réguler le système de partage des revenus sur la plateforme. L'entreprise intensifie sa lutte contre les comptes qui s'approprient les vidéos et les publications textuelles d'autres utilisateurs pour générer des profits. Ces mesures visent non seulement à réduire le vol de contenu, mais aussi à encourager les véritables créateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Christopher Byrne, ingénieur chez X, a indiqué que la nouvelle version du modèle Grok AI de la plateforme est désormais trois fois plus efficace pour détecter le contenu copié qu'auparavant. Le système analyse non seulement les vidéos, mais aussi les publications textuelles devenues virales. Si un utilisateur tente de s'approprier la vidéo d'autrui en y ajoutant des filigranes (watermark) ou de fausses introductions, tous les revenus publicitaires générés par cette publication seront automatiquement redirigés vers l'auteur original.

Lutte contre l'intelligence artificielle et les bots

Actuellement, le vol de contenu sur les réseaux sociaux est souvent réalisé à l'aide de bots automatisés. Selon les données de X, plus de 1,5 million de publications volées ont été détectées au cours du dernier cycle. Grâce à ce nouveau mécanisme, plus d'un million de dollars devraient être reversés à leurs propriétaires légitimes. Cet indicateur constitue une étape importante vers le rétablissement d'un environnement de concurrence équitable sur la plateforme.

Par ailleurs, l'entreprise a également accéléré la lutte contre les bots. Selon les données d'avril, la plateforme détecte et bloque en moyenne 208 bots par minute. Ce chiffre augmente de jour en jour, car les faux comptes créés à l'aide de l'intelligence artificielle nuisent gravement à l'écosystème du réseau social.

Les pièges à likes seront sanctionnés

Selon les nouvelles règles, non seulement le vol de contenu, mais aussi les tentatives d'augmentation artificielle de l'engagement (engagement bait) seront strictement contrôlées. Par exemple, les utilisateurs qui attirent une audience avec des promesses du type « Je m'abonnerai à tous ceux qui répondent » seront exclus du programme de monétisation. Si une telle situation se répète trois fois, le compte de l'utilisateur pourra être définitivement bloqué.

La direction de X a même mis en garde les blogueurs les plus populaires à ce sujet. Par exemple, le youtubeur le plus riche du monde, MrBeast, avait été critiqué pour avoir promis des récompenses financières en échange du visionnage de vidéos. Selon la plateforme, retenir les utilisateurs par des méthodes artificielles dégrade la qualité du réseau social.

Ces changements placent la plateforme X au même niveau que ses concurrents tels qu'Instagram, Facebook et Reddit. Ces plateformes avaient déjà mis en place des outils techniques pour détecter le rechargement de contenu (repost). Désormais, X vise également à soutenir les créateurs de contenu original grâce à son éditeur vidéo et ses outils internes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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