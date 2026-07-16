Le nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentation

Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à renouveler sa gamme de smartphones abordables. Des rendus de haute qualité et les caractéristiques techniques du modèle Redmi 17 4G, non encore officiellement annoncé, sont apparus sur Internet. Cet appareil devrait établir de nouvelles normes dans le segment budgétaire grâce à sa capacité de batterie record et son design actualisé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le média ixbt.com, le nouveau modèle se distingue considérablement de son prédécesseur, le Redmi 15 4G, par son apparence. Le bloc photo au dos de l'appareil a été agrandi et intègre un anneau lumineux spécial à la place d'un élément décoratif. Le smartphone devrait être commercialisé en au moins quatre couleurs : bleu, noir, vert et violet.

Capacités techniques et écran

Le modèle Redmi 17 4G sera équipé d'un immense écran LCD de 6,9 pouces. Bien que la résolution de l'écran soit HD+ (1600 x 720 pixels), le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure la fluidité de l'image, sera un atout majeur pour les utilisateurs. Étant donné qu'une telle fréquence élevée se retrouve généralement sur des modèles plus coûteux, le nouveau Redmi renforce sa compétitivité dans sa catégorie.

Le processeur MediaTek Helio G91 Ultra sera responsable des performances de l'appareil. En ce qui concerne le logiciel, Xiaomi fait un grand bond en avant : le smartphone devrait fonctionner sous le tout dernier système d'exploitation HyperOS 3.0 basé sur Android 16. En termes de configuration mémoire, les utilisateurs se verront proposer des options de 4 ou 6 GB de RAM ainsi que 128 ou 256 GB de stockage interne.

Autonomie et politique de prix

Le point fort du smartphone est sa source d'alimentation. Le Redmi 17 4G est équipé d'une batterie de 7500 mAh, ce qui garantit plusieurs jours d'autonomie même en cas d'utilisation active. De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 45 W. À titre de comparaison, la génération précédente disposait d'une batterie de 7000 mAh et d'un système de charge de 33 W.

Les capacités de l'appareil photo sont également adaptées au segment budgétaire :

Appareil photo principal : capteur de 50 Mp et capteur auxiliaire supplémentaire ;

Appareil photo frontal : module selfie de 8 Mp.

Selon les premières estimations, la version 4/128 GB du Redmi 17 4G devrait être évaluée à environ 250 euros sur le marché européen. Pour la version améliorée avec 256 GB de stockage, les acheteurs devront débourser environ 280 euros. Il est prévu que ce modèle arrive sur le marché ouzbek peu après son annonce officielle et devienne populaire grâce à son prix abordable.