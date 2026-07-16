Le nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentation

·25·Technologie
Le nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentation

Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à renouveler sa gamme de smartphones abordables. Des rendus de haute qualité et les caractéristiques techniques du modèle Redmi 17 4G, non encore officiellement annoncé, sont apparus sur Internet. Cet appareil devrait établir de nouvelles normes dans le segment budgétaire grâce à sa capacité de batterie record et son design actualisé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le média ixbt.com, le nouveau modèle se distingue considérablement de son prédécesseur, le Redmi 15 4G, par son apparence. Le bloc photo au dos de l'appareil a été agrandi et intègre un anneau lumineux spécial à la place d'un élément décoratif. Le smartphone devrait être commercialisé en au moins quatre couleurs : bleu, noir, vert et violet.

Capacités techniques et écran

Le modèle Redmi 17 4G sera équipé d'un immense écran LCD de 6,9 pouces. Bien que la résolution de l'écran soit HD+ (1600 x 720 pixels), le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure la fluidité de l'image, sera un atout majeur pour les utilisateurs. Étant donné qu'une telle fréquence élevée se retrouve généralement sur des modèles plus coûteux, le nouveau Redmi renforce sa compétitivité dans sa catégorie.

Le processeur MediaTek Helio G91 Ultra sera responsable des performances de l'appareil. En ce qui concerne le logiciel, Xiaomi fait un grand bond en avant : le smartphone devrait fonctionner sous le tout dernier système d'exploitation HyperOS 3.0 basé sur Android 16. En termes de configuration mémoire, les utilisateurs se verront proposer des options de 4 ou 6 GB de RAM ainsi que 128 ou 256 GB de stockage interne.

Autonomie et politique de prix

Le point fort du smartphone est sa source d'alimentation. Le Redmi 17 4G est équipé d'une batterie de 7500 mAh, ce qui garantit plusieurs jours d'autonomie même en cas d'utilisation active. De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 45 W. À titre de comparaison, la génération précédente disposait d'une batterie de 7000 mAh et d'un système de charge de 33 W.

Les capacités de l'appareil photo sont également adaptées au segment budgétaire :

  • Appareil photo principal : capteur de 50 Mp et capteur auxiliaire supplémentaire ;
  • Appareil photo frontal : module selfie de 8 Mp.
Selon les premières estimations, la version 4/128 GB du Redmi 17 4G devrait être évaluée à environ 250 euros sur le marché européen. Pour la version améliorée avec 256 GB de stockage, les acheteurs devront débourser environ 280 euros. Il est prévu que ce modèle arrive sur le marché ouzbek peu après son annonce officielle et devienne populaire grâce à son prix abordable.

XiaomiRedmiTechnologieSmartphoneHyperOS
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Google renomme son service NotebookLM en Gemini NotebookGoogle renomme son service NotebookLM en Gemini NotebookAujourd'hui, 21:57La plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesLa plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesAujourd'hui, 21:56Moore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeMoore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeAujourd'hui, 21:50Google AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesGoogle AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesAujourd'hui, 21:26L'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollarsL'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollarsAujourd'hui, 21:24Des membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-UniDes membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-UniAujourd'hui, 21:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre